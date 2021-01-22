Российская вакцина в Венгрии, аресты перед митингом. Главные новости РБК

Россия и Венгрия договорились о поставках «Спутника V», аресты и штрафы для сторонников Навального, Путин предложил отменить возрастной ценз для части чиновников, что помешало сделке «Сбера» с Walt Disney — главные новости РБК

«Спутник V» для Венгрии

Россия и Венгрия наконец окончательно договорились о поставках российской вакцины «Спутник V». Контракт подписан с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

По соглашению с Россией Венгрия получит 2 млн доз вакцины. С учетом того, что вакцина двухкомпонентная, этого хватит на вакцинирование 1 млн человек из 9,7 млн населения.

Изучением данных о российской вакцине венгерские специалисты занимались с ноября. 20 января Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение данных о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» и дал согласие на ее допуск к использованию в стране.

Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства формально также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Однако российскую вакцину в стране регистрировали по ускоренной процедуре — это значит, что она может выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за последствия.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что готов привиться российской вакциной. «Хочу сказать вам одну вещь: около 90% венгров уже хотя бы однажды в своей жизни делали прививку с использованием российского препарата», — заявил он в интервью РБК.

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