Российская вакцина в Венгрии, аресты перед митингом. Главные новости РБК

Аресты в России накануне акции 23 января
Перед несогласованными протестами 23 января, анонсированными сторонниками Алексея Навального, в России начались задержания, связанные с призывами к участию в акции. СК завел уголовное дело о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних.
- Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток по статье КоАП об организации несогласованного мероприятия. Кроме того, в Москве задержали юриста ФБК (признан иностранным агентом) Владлена Лося, он арестован на трое суток. Юристу, который является гражданином Белоруссии, выдали запрет на въезд в Россию, он продлится до 27 ноября 2023 года. Любовь Соболь оштрафовали за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия на 250 тыс. руб. Расследователь ФБК Георгия Албурова арестовали на десять суток.
- СК возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, сообщив, что подобные призывы в социальных сетях размещают сторонники Навального. Накануне Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалять такие призывы. 22 января ведомство сообщило, что TikTok уже удалил 38% выявленной в целом информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.
- С просьбой оградить школьников от акций в поддержку оппозиционера к родителям обратилось Минпросвещения. Ведомство заявило, что «все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией». Чтобы оградить школьников от митинга, министерство рекомендовало родителям провести 23 января вместе с детьми, заняться совместной готовкой, посмотреть кино, устроить домашний театр и совместную фотосессию, покататься на санках или поиграть в настольные игры.
Путин предложил отменить ограничения по возрасту для части чиновников
Президент внес в Госдуму законопроект, который снимает верхнюю возрастную планку для чиновников, назначаемых самим главой государства. Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, для высших руководителей — 70 лет.
- В пояснительной записке указывается, что иногда возникает необходимость «продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».
- Под действие этого законопроекта попадают представители и сотрудники администрации президента и управделами президента, руководители федеральных служб и агентств, некоторые заместители министров. А вот для самих министров, глав силовых ведомств, руководителей Счетной палаты, ЦБ и дипломатов возрастной ценз сохранится. Порядок их нахождения в должности регламентируется не законом о государственной гражданской службе, а профильными документами.
- Возрастной ценз для чиновников и некоторых других бюджетников повышается не первый год. Например, в мае 2020 года Путин подписал закон, который повышает предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов до 70 лет. Правительство в ноябре 2020 года внесло законопроект с предложением продлить возраст пребывания на службе для офицеров из руководящего состава уголовно-исполнительной системы. В 2010 году был отменен предельный возраст для председателя Конституционного суда (эту должность с 1991 года занимает Валерий Зорькин, ему сейчас 77 лет). Зимой 2019 года президент подписал закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ (Виктору Садовничему к тому моменту исполнилось 80 лет) и СПбГУ.
Интерес Сбербанка к фильмографии Walt Disney
«Сбер», расширяющий свою экосистему, интересовался покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko, рассказали РБК источники. Стоимость сделки могла составить более $100 млн, но ее пришлось притормозить из-за очередного законопроекта депутата Антона Горелкина.
- Инициатива исходила от самой Walt Disney. Интерес «Сбера» к такому предложению связан с тем, что в его экосистему входит онлайн-кинотеатр Okko. Один из собеседников РБК уточняет, что интерес к продукции Walt Disney проявлял также холдинг «Газпром-Медиа». До сих пор Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки.
- Переговоры со Сбербанком за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от $100 млн, уверяют два источника на медиарынке. Это в разы больше текущих рыночных расценок, при этом если Сбербанк заключит такую сделку, то сможет использовать свои права на библиотеку лишь частично: у банка нет собственного телеканала, поэтому контент Walt Disney будет доступен только в онлайн-кинотеатре.
- Но в середине декабря 2020 года депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах. Okko это касается напрямую: в головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам принадлежит 43,5%. Если законопроект Горелкина будет принят, доля банка в Okko должна будет снизиться до 20% или кредитная организация должна будет получить согласие специальной правительственной комиссии остаться единственным собственником онлайн-кинотеатра.