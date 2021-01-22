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Общество ,  
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Российская вакцина в Венгрии, аресты перед митингом. Главные новости РБК

Россия и Венгрия договорились о поставках «Спутника V», аресты и штрафы для сторонников Навального, Путин предложил отменить возрастной ценз для части чиновников, что помешало сделке «Сбера» с Walt Disney — главные новости РБК

«Спутник V» для Венгрии

Россия и Венгрия наконец окончательно договорились о поставках российской вакцины «Спутник V». Контракт подписан с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

  • По соглашению с Россией Венгрия получит 2 млн доз вакцины. С учетом того, что вакцина двухкомпонентная, этого хватит на вакцинирование 1 млн человек из 9,7 млн населения.
  • Изучением данных о российской вакцине венгерские специалисты занимались с ноября. 20 января Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение данных о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» и дал согласие на ее допуск к использованию в стране.
  • Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства формально также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Однако российскую вакцину в стране регистрировали по ускоренной процедуре — это значит, что она может выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за последствия.
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что готов привиться российской вакциной. «Хочу сказать вам одну вещь: около 90% венгров уже хотя бы однажды в своей жизни делали прививку с использованием российского препарата», — заявил он в интервью РБК.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Аресты в России накануне акции 23 января

Перед несогласованными протестами 23 января, анонсированными сторонниками Алексея Навального, в России начались задержания, связанные с призывами к участию в акции. СК завел уголовное дело о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних.

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  • Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток по статье КоАП об организации несогласованного мероприятия. Кроме того, в Москве задержали юриста ФБК (признан иностранным агентом) Владлена Лося, он арестован на трое суток. Юристу, который является гражданином Белоруссии, выдали запрет на въезд в Россию, он продлится до 27 ноября 2023 года. Любовь Соболь оштрафовали за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия на 250 тыс. руб. Расследователь ФБК Георгия Албурова арестовали на десять суток.
  • СК возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, сообщив, что подобные призывы в социальных сетях размещают сторонники Навального. Накануне Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалять такие призывы. 22 января ведомство сообщило, что TikTok уже удалил 38% выявленной в целом информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.
  • С просьбой оградить школьников от акций в поддержку оппозиционера к родителям обратилось Минпросвещения. Ведомство заявило, что «все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией». Чтобы оградить школьников от митинга, министерство рекомендовало родителям провести 23 января вместе с детьми, заняться совместной готовкой, посмотреть кино, устроить домашний театр и совместную фотосессию, покататься на санках или поиграть в настольные игры.
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    Политика
    <p>Алексей Навальный</p>

Путин предложил отменить ограничения по возрасту для части чиновников

Президент внес в Госдуму законопроект, который снимает верхнюю возрастную планку для чиновников, назначаемых самим главой государства. Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, для высших руководителей — 70 лет.

  • В пояснительной записке указывается, что иногда возникает необходимость «продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».
  • Под действие этого законопроекта попадают представители и сотрудники администрации президента и управделами президента, руководители федеральных служб и агентств, некоторые заместители министров. А вот для самих министров, глав силовых ведомств, руководителей Счетной палаты, ЦБ и дипломатов возрастной ценз сохранится. Порядок их нахождения в должности регламентируется не законом о государственной гражданской службе, а профильными документами.
  • Возрастной ценз для чиновников и некоторых других бюджетников повышается не первый год. Например, в мае 2020 года Путин подписал закон, который повышает предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов до 70 лет. Правительство в ноябре 2020 года внесло законопроект с предложением продлить возраст пребывания на службе для офицеров из руководящего состава уголовно-исполнительной системы. В 2010 году был отменен предельный возраст для председателя Конституционного суда (эту должность с 1991 года занимает Валерий Зорькин, ему сейчас 77 лет). Зимой 2019 года президент подписал закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ (Виктору Садовничему к тому моменту исполнилось 80 лет) и СПбГУ.

Интерес Сбербанка к фильмографии Walt Disney

«Сбер», расширяющий свою экосистему, интересовался покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko, рассказали РБК источники. Стоимость сделки могла составить более $100 млн, но ее пришлось притормозить из-за очередного законопроекта депутата Антона Горелкина.

  • Инициатива исходила от самой Walt Disney. Интерес «Сбера» к такому предложению связан с тем, что в его экосистему входит онлайн-кинотеатр Okko. Один из собеседников РБК уточняет, что интерес к продукции Walt Disney проявлял также холдинг «Газпром-Медиа». До сих пор Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки.
  • Переговоры со Сбербанком за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от $100 млн, уверяют два источника на медиарынке. Это в разы больше текущих рыночных расценок, при этом если Сбербанк заключит такую сделку, то сможет использовать свои права на библиотеку лишь частично: у банка нет собственного телеканала, поэтому контент Walt Disney будет доступен только в онлайн-кинотеатре.
  • Но в середине декабря 2020 года депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах. Okko это касается напрямую: в головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам принадлежит 43,5%. Если законопроект Горелкина будет принят, доля банка в Okko должна будет снизиться до 20% или кредитная организация должна будет получить согласие специальной правительственной комиссии остаться единственным собственником онлайн-кинотеатра.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости коронавирус COVID-19 протесты Алексей Навальный Владимир Путин чиновники Сбербанк Walt Disney
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