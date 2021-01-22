Путин предложил отменить предел по возрасту для назначаемых им чиновников

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который отменят возрастные ограничения по нахождению на посту для гражданских чиновников, которых назначает президент.

Законопроект зарегистрирован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Для высших руководителей — 70 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», — говорится пояснительной записке к документу.

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