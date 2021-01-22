Сбербанк заинтересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Disney
Российский офис Walt Disney Co. был готов заключить с местной медиагруппой многолетнюю сделку, предметом которой станут эксклюзивные права на библиотеку американского мейджора сразу и на эфирном ТВ, и в цифровой среде. Об этом РБК рассказали три источника на медиарынке, по словам двух из них инициатива исходила от самой Walt Disney.
Предложение заинтересовало прежде всего Сбербанк, который с прошлой осени является единственным владельцем входящего в группу Rambler онлайн-кинотеатра Okko, утверждают два собеседника РБК. Один из них уточняет, что интерес проявлял также холдинг «Газпром-Медиа».
Компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности», заявил представитель российского офиса Walt Disney. В пресс-службе Okko перенаправили запрос РБК в Сбербанк, его представитель отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» также не ответил на вопросы РБК про переговоры, но уточнил, что сейчас у холдинга нет контракта с Walt Disney.
До сих пор Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки. Телевизионные холдинги обычно подписывают трех-пятилетние договоры с американским мейджором, в рамках которых местный партнер приобретает право показать в своем эфире определенное число блокбастеров и получает «в нагрузку» менее востребованные фильмы, объясняет топ-менеджер одной из медиакомпаний. По его словам, сумма контракта зависит от согласованного числа показов блокбастеров, но, как правило, это в пределах «одного-двух десятков миллионов долларов».
В состав Walt Disney Co. сейчас входят студии Walt Disney Pictures, Twentieth Century Pictures (ранее была известна как Twentieth Century Fox), Marvel, Lucasfilm, Pixar и др.
Среди выпущенных в последние годы блокбастеров — «Король Лев» (2019 год; кассовые сборы в России, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 2,6 млрд руб.; 10,9 млн зрителей), «Мстители. Финал» (2019 год; 2,6 млрд руб.; 8,8 млн зрителей), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017 год; 2,1 млрд руб.; 8 млн зрителей), «Зверополис» (2016 год; 2 млрд руб.; 8,4 млн зрителей).
На российском ТВ, как свидетельствуют данные на основе измерений Mediascope, блокбастеры Walt Disney в прошлом году показывал канал СТС. В его эфире были, в частности, фильмы франшизы «Пираты Карибского моря», а также «Малифесента. Владычица тьмы» и «Король Лев».
Walt Disney выступает совладельцем российского телеканала Disney, который входит в группу «Медиа-1» Ивана Таврина и в котором у американского мейджора 20% в уставном капитале, но 49% экономического интереса.
В ноябре 2019 года в США был запущен видеосервис Disney+, который в 2020-м заработал и в ряде других стран. По состоянию на прошлый октябрь аудитория сервиса достигла, по информации самой Walt Disney, 74 млн человек. О планах вывода Disney+ на российский рынок компания пока не объявляла.
В 2020 финансовом году, закончившемся 3 октября, выручка всей Walt Disney Co. составила $65,4 млрд, чистый убыток — $2,5 млрд.