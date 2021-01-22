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Сбербанк заинтересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Disney

Сбербанк интересовался покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko. Но сделку, сумма которой начиналась от $100 млн, притормозил появившийся в декабре законопроект депутата Горелкина
Сбербанк SBER ₽268,61 -2,11% Купить
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский офис Walt Disney Co. был готов заключить с местной медиагруппой многолетнюю сделку, предметом которой станут эксклюзивные права на библиотеку американского мейджора сразу и на эфирном ТВ, и в цифровой среде. Об этом РБК рассказали три источника на медиарынке, по словам двух из них инициатива исходила от самой Walt Disney.

Предложение заинтересовало прежде всего Сбербанк, который с прошлой осени является единственным владельцем входящего в группу Rambler онлайн-кинотеатра Okko, утверждают два собеседника РБК. Один из них уточняет, что интерес проявлял также холдинг «Газпром-Медиа».

Компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности», заявил представитель российского офиса Walt Disney. В пресс-службе Okko перенаправили запрос РБК в Сбербанк, его представитель отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» также не ответил на вопросы РБК про переговоры, но уточнил, что сейчас у холдинга нет контракта с Walt Disney.

До сих пор Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки. Телевизионные холдинги обычно подписывают трех-пятилетние договоры с американским мейджором, в рамках которых местный партнер приобретает право показать в своем эфире определенное число блокбастеров и получает «в нагрузку» менее востребованные фильмы, объясняет топ-менеджер одной из медиакомпаний. По его словам, сумма контракта зависит от согласованного числа показов блокбастеров, но, как правило, это в пределах «одного-двух десятков миллионов долларов».

В состав Walt Disney Co. сейчас входят студии Walt Disney Pictures, Twentieth Century Pictures (ранее была известна как Twentieth Century Fox), Marvel, Lucasfilm, Pixar и др.

Среди выпущенных в последние годы блокбастеров — «Король Лев» (2019 год; кассовые сборы в России, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 2,6 млрд руб.; 10,9 млн зрителей), «Мстители. Финал» (2019 год; 2,6 млрд руб.; 8,8 млн зрителей), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017 год; 2,1 млрд руб.; 8 млн зрителей), «Зверополис» (2016 год; 2 млрд руб.; 8,4 млн зрителей).

На российском ТВ, как свидетельствуют данные на основе измерений Mediascope, блокбастеры Walt Disney в прошлом году показывал канал СТС. В его эфире были, в частности, фильмы франшизы «Пираты Карибского моря», а также «Малифесента. Владычица тьмы» и «Король Лев».

Walt Disney выступает совладельцем российского телеканала Disney, который входит в группу «Медиа-1» Ивана Таврина и в котором у американского мейджора 20% в уставном капитале, но 49% экономического интереса.

В ноябре 2019 года в США был запущен видеосервис Disney+, который в 2020-м заработал и в ряде других стран. По состоянию на прошлый октябрь аудитория сервиса достигла, по информации самой Walt Disney, 74 млн человек. О планах вывода Disney+ на российский рынок компания пока не объявляла.

В 2020 финансовом году, закончившемся 3 октября, выручка всей Walt Disney Co. составила $65,4 млрд, чистый убыток — $2,5 млрд.

У Национальной медиа группы (РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний» и др.) есть долгосрочное лицензионное соглашение о телевизионном показе с Walt Disney, сообщил представитель холдинга, не раскрыв никаких подробностей. Пресс-служба ВГТРК отказалась от комментариев. Представитель «Первого канала» не ответил на запрос.

Переговоры со Сбербанком за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от $100 млн, уверяют два источника на медиарынке. Это, отмечает из один собеседников РБК, «в разы больше текущих рыночных расценок», при этом если Сбербанк заключит такую сделку, то сможет использовать свои права на библиотеку лишь частично: у банка нет собственного телеканала, поэтому контент Walt Disney будет доступен только в онлайн-кинотеатре. Владелец прав на библиотеку Walt Disney не может перепродать лицензию на показ контента самостоятельно — все подобные сделки заключаются напрямую с мейджором, подтверждает представитель российского офиса Walt Disney.

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Прецеденты, когда онлайн-кинотеатр Okko получал эксклюзивные права на трансляции и тем самым лишал телеканалы контента, уже были. Весной 2019 года, когда Сбербанк еще вел переговоры о покупке доли в Rambler, тот объявил о покупке эксклюзивных прав на три сезона Английской премьер-лиги. Сумма сделки, по информации «Коммерсанта», составила около €7 млн за год трансляций.

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Технологии и медиа
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Переговоры Сбербанка с Walt Disney, по словам источников РБК, сейчас приостановлены, поскольку в середине декабря 2020 года депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах. Законодательная инициатива напрямую затрагивает интересы нынешнего владельца Okko: в головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам принадлежит 43,5%. Если законопроект Горелкина будет принят, доля банка в Okko должна будет снизиться до 20% или кредитная организация должна будет получить согласие специальной правительственной комиссии остаться единственным собственником онлайн-кинотеатра.

Сейчас основная задача Сбербанка — «отбиться» от законопроекта, в ситуации неопределенности делать такие крупные инвестиции, как эксклюзивные сделки с мейджором, неоправданно, уточняет один из собеседников РБК. Сам Сбербанк с момента внесения законопроекта ни разу его не комментировал.

Автор
Сергей Соболев
При участии
Елизавета Ефимович
The Walt Disney Company Сбербанк Okko «Газпром-Медиа»
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