Сбербанк заинтересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Disney

Сбербанк интересовался покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko. Но сделку, сумма которой начиналась от $100 млн, притормозил появившийся в декабре законопроект депутата Горелкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский офис Walt Disney Co. был готов заключить с местной медиагруппой многолетнюю сделку, предметом которой станут эксклюзивные права на библиотеку американского мейджора сразу и на эфирном ТВ, и в цифровой среде. Об этом РБК рассказали три источника на медиарынке, по словам двух из них инициатива исходила от самой Walt Disney.

Предложение заинтересовало прежде всего Сбербанк, который с прошлой осени является единственным владельцем входящего в группу Rambler онлайн-кинотеатра Okko, утверждают два собеседника РБК. Один из них уточняет, что интерес проявлял также холдинг «Газпром-Медиа».

Компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности», заявил представитель российского офиса Walt Disney. В пресс-службе Okko перенаправили запрос РБК в Сбербанк, его представитель отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» также не ответил на вопросы РБК про переговоры, но уточнил, что сейчас у холдинга нет контракта с Walt Disney.

До сих пор Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки. Телевизионные холдинги обычно подписывают трех-пятилетние договоры с американским мейджором, в рамках которых местный партнер приобретает право показать в своем эфире определенное число блокбастеров и получает «в нагрузку» менее востребованные фильмы, объясняет топ-менеджер одной из медиакомпаний. По его словам, сумма контракта зависит от согласованного числа показов блокбастеров, но, как правило, это в пределах «одного-двух десятков миллионов долларов».