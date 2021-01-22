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Отравление Навального ,  
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Роскомнадзор высчитал процент удаленных из соцсетей призывов к митингу

Фото: Dominic Lipinski / FA Bobo / Pixsell / PA Images / ТАСС
Фото: Dominic Lipinski / FA Bobo / Pixsell / PA Images / ТАСС

Социальные сети начали удалять призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста, сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте.

Удаление происходит по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Так, на сайте регулятора сообщается, что к утру 22 января TikTok удалил 38% выявленной в целом информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.

17 января в аэропорту Шереметьево полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, который прилетел из Германии после лечения.

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Фото:Kira Hofmann / dpa / ТАСС

18 января Навального арестовали на 30 суток по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. ФСИН полагает, что он нарушил правила условного осуждения: не отмечался в полиции во время пребывания в Германии, хотя был выписан из больницы еще в конце сентября. Ведомство потребовало заменить политику условный срок на реальный.

После этого соратники Навального призвали выйти на несанкционированные акции протеста. В МВД заявили, что за подобные призывы будут привлекать к ответственности. 21 января Следственный комитет в Татарстане возбудил первое уголовное дело по факту размещения в соцсети поста, в котором житель региона призвал выходить на митинги.

Кроме того, за призывы задержаны соратники Навального: пресс-секретарь Кира Ярмыш, Георгий Албуров и Любовь Соболь. Последнюю отпустили до суда после составления протокола, а Ярмыш арестовали на девять суток.

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21 января в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что обнаружили в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube призывы к несовершеннолетним идти на митинги. Регулятор пригрозил соцсетям административными штрафами, нормы по которым вступили в силу 10 января.

митинг Роскомнадзор Алексей Навальный Instagram TikTok YouTube соцсети призывы «ВКонтакте»
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