Роскомнадзор высчитал процент удаленных из соцсетей призывов к митингу

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Социальные сети начали удалять призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста, сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте.

Удаление происходит по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Так, на сайте регулятора сообщается, что к утру 22 января TikTok удалил 38% выявленной в целом информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%.

17 января в аэропорту Шереметьево полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, который прилетел из Германии после лечения.

18 января Навального арестовали на 30 суток по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. ФСИН полагает, что он нарушил правила условного осуждения: не отмечался в полиции во время пребывания в Германии, хотя был выписан из больницы еще в конце сентября. Ведомство потребовало заменить политику условный срок на реальный.