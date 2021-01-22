Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V»

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Венгрия по соглашению с Россией получит 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, трансляция начала встречи опубликована в Facebook МИДа.

«Мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для прививания 1 млн граждан. То есть речь идет о потенциально 2 млн доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», — сказал он.

По словам министра, стороны условились о приобретении вакцины в три этапа.