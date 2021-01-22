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Пандемия коронавируса ,  
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Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Венгрия по соглашению с Россией получит 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, трансляция начала встречи опубликована в Facebook МИДа.

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«Мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для прививания 1 млн граждан. То есть речь идет о потенциально 2 млн доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», — сказал он.

По словам министра, стороны условились о приобретении вакцины в три этапа.

Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины «Спутник V»
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Фото:sputnikvaccine.com

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций подписал с венгерской стороной контракт на поставку отечественной вакцины.

В ноябре Будапешт получил первые образцы российской вакцины для исследования венгерскими учеными. Венгрия стала первой страной ЕС, получившей образец. В декабре в страну поступила партия «Спутника V» объемом 6 тыс. доз.

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20 января венгерский Национальный институт фармакологии и безопасности питания завершил изучение данных о «Спутнике V» и дал согласие на допуск препарата к использованию в стране.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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