Что случилось за день. Главные новости РБК

Штаб Навального готов принять помощь Кремля, почему выходят из совета оппозиции Белоруссии, проблемный свидетель по делу Ефремова, применение вакцины от COVID-19 проконтролируют через приложение; главные новости — в обзоре РБК
Врач Навального согласился принять помощь Кремля после его отравления
В ответ на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей» сказала, что официально откликается на это предложение.
«Мы <...> просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала Васильева. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Командир лайнера принял решение о срочной посадке в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой помощи № 1. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра», — писала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Также она заявила, что Навальный не употреблял алкоголь и лекарственные препараты перед своей госпитализацией.
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В минздраве Омской области заявили, что «в текущий момент пациент находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких». При этом в ведомстве сообщили, что отравление рассматривается в качестве одной из версий случившегося, «взяты все анализы, проведены все обследования».
По словам члена президиума координационного совета белорусской оппозиции (КС) Максим Знак, несколько человек вышли из него после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил организацию с «черной сотней», а позже было сообщено о возбуждении уголовного дела против оппозиционеров.
«Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета», — сказал Знак. Он заверил, что никто из членов президиума КС заявлений о выходе не подавал. Остается в президиуме, по словам Знака, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции возбудила Генпрокуратура Белоруссии по статье 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». «Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти», — заявил генпрокурор Александр Конюк. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет.
В ответ в КС заявили о законности своих целей и способов, основанных на Конституции Белоруссии. В сообщении КС также говорится, что члены координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, измене государству или совершению акта терроризма либо диверсии.
Свидетель «100% видел» Ефремова на пассажирском месте
За рулем автомобиля при ДТП был «славянской внешности мужчина лет 38», заявил свидетель защиты по делу актера Михаила Ефремова. По его словам, перед аварией он не знал, как выглядит актер, но сейчас понимает, что тот сидел на пассажирском сиденье. Однако у свидетеля имеются серьезные проблемы со зрением.
Свидетель защиты Александр Кобец заявил в суде, что во время аварии на Смоленской площади актер Михаил Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». «За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», — рассказал Кобец. А Ефремов, по его словам, в это время стоял возле белого автомобиля Lada, за рулем которого был погибший в ДТП курьер Сергей Захаров.
Также Кобец сообщил, что, перед тем как он стал свидетелем ДТП, он пил пиво «с приятелем в одном из дворов». Кроме того, по его словам, он с детства страдает от проблем со зрением и «многих деталей мог не видеть», а также не знал, как выглядит Ефремов. Очевидец признался: «Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три».
Жена актера Софья Кругликова тоже выступила в суде в качестве свидетеля защиты. Она пожаловалась на то, что после смертельного ДТП с участием машины актера Михаила Ефремова журналисты устроили травлю его семьи и оказывали давление. По ее словам, операторы телеканалов осаждают дверь ее дома, стучат в нее руками и ногами. «Я мусор не могу вынести без внимания журналистов. Это травля, я и мои дети очень напуганы этим», — сказала Кругликова.
Вакцину от коронавируса будут контролировать через приложение
Каждой пробирке вакцины присвоят QR-код, сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Для контроля над вакцинацией уже разрабатывается специальное приложение.
«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», — заявил он.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что «на следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентов полностью в соответствии с международными стандартами». По его словам, оно будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.
Также Дмитриев заявил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют «в ведущих научных журналах», однако не уточнил, в каких именно. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил 14 августа, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины «постараются выпустить» к 17 августа.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом