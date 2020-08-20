Что случилось за день. Главные новости РБК

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Врач Навального согласился принять помощь Кремля после его отравления

В ответ на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей» сказала, что официально откликается на это предложение.

«Мы <...> просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала Васильева. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Командир лайнера принял решение о срочной посадке в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой помощи № 1. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра», — писала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Также она заявила, что Навальный не употреблял алкоголь и лекарственные препараты перед своей госпитализацией.

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