Пресс-секретарь Навального опровергла употребление им алкоголя

Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не употреблял алкоголь и лекарственные препараты перед своей госпитализацией. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

«Вижу, кремлевские Telegram-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда», — сказано в сообщении.

В четверг, 20 августа, когда оппозиционер летел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске для госпитализации Навального. По словам сторонников политика, его отравили.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в омских медицинских кругах первым сообщил, что медики не исключают использование лекарств с алкоголем в качестве причины тяжелого состояния оппозиционера. По данным Telegram-канала, Навальный поступил в больницу с 0,2 промилле алкоголя в крови.