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Политика ,  
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Пресс-секретарь Навального опровергла употребление им алкоголя

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не употреблял алкоголь и лекарственные препараты перед своей госпитализацией. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

«Вижу, кремлевские Telegram-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда», — сказано в сообщении.

Летевший с Навальным пассажир рассказал о госпитализации политика
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Фото: djpavlin / Instagram

В четверг, 20 августа, когда оппозиционер летел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске для госпитализации Навального. По словам сторонников политика, его отравили.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в омских медицинских кругах первым сообщил, что медики не исключают использование лекарств с алкоголем в качестве причины тяжелого состояния оппозиционера. По данным Telegram-канала, Навальный поступил в больницу с 0,2 промилле алкоголя в крови.

Позднее Telegram-канал Mash написал, что очевидцы видели, как политик выпивал до двух часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. «Алкоголь в сочетании с другими препаратами (возможно, оксибутиратом) мог вызвать непредсказуемую реакцию», — сказано в сообщении канала. Mash указал, что данные об оппозиционере неподтвержденные.

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Фото: djpavlin / Instagram

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Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда из аэропорта был доставлен политик, Александр Мураховский заявил, что Навальный находится в тяжелом состоянии. В минздраве региона добавили, что оппозиционер в реанимации. По словам Ярмыш, он в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года, заявил, что политик должен быть эвакуирован в Европу для лечения. Он отметил, что сейчас сторонники оппозиционера пытаются договориться с ганноверским или страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли.

Теги: Алексей Навальный, Telegram, отравление
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