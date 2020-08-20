Белорусская оппозиция назвала свои методы основанными на Конституции

Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский на пресс-конференции координационного совета оппозиции Белоруссии, Минск (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В координационном совете оппозиции назвали свои цели и способы законными, основанными на Конституции Белоруссии. Соответствующее заявление размещено на сайте КС.

Таким образом члены совета оппозиции отреагировали на возбуждение против них уголовного дела по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В сообщении также говорится, что члены координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, измене государству или совершению акта терроризма либо диверсии, что могло бы быть расценено как причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

В четверг, 20 августа, генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о возбуждении уголовного дела в связи с созданием координационного совета оппозиции. Там считают, что действия совета направлены на захват власти, однако уголовное дело возбудили по более мягкой статье.