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Белорусская оппозиция назвала свои методы основанными на Конституции

Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский на пресс-конференции координационного совета оппозиции Белоруссии, Минск
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский на пресс-конференции координационного совета оппозиции Белоруссии, Минск (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В координационном совете оппозиции назвали свои цели и способы законными, основанными на Конституции Белоруссии. Соответствующее заявление размещено на сайте КС.

Таким образом члены совета оппозиции отреагировали на возбуждение против них уголовного дела по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В сообщении также говорится, что члены координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, измене государству или совершению акта терроризма либо диверсии, что могло бы быть расценено как причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

В четверг, 20 августа, генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о возбуждении уголовного дела в связи с созданием координационного совета оппозиции. Там считают, что действия совета направлены на захват власти, однако уголовное дело возбудили по более мягкой статье.

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После возбуждения уголовного дела совет оппозиции покинули несколько человек. Член президиума КС Максим Знак пояснил, что не все люди готовы брать на себя риски, и заверил, что никто из членов президиума заявлений о выходе не подавал.

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19 августа состоялось первое заседание координационного совета, на нем его члены выбрали президиум и приняли резолюцию, в которой потребовали провести новые выборы президента в Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней» для приема и передачи власти. Он также напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом».

Теги: Белоруссия, координационный совет оппозиции, Александр Лукашенко
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