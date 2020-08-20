Применение вакцины от коронавируса будут контролировать через приложение

Каждой пробирке вакцины присвоят QR-код, сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Для контроля над вакцинацией уже разрабатывается специальное приложение, уточнил он

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет QR-код, применение вакцины будет контролироваться через приложение. Об этом заявил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов, передает корреспондент РБК.

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», — заявил он. Для тех, кто уже переболел коронавирусом, не будет ограничений по применению вакцины, указал Логунов, отметив, что у переболевших быстро пропадают антитела.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе стартует очередной этап проверки вакцины. «На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентах полностью в соответствии с международными стандартами», — сказал Дмитриев. По его словам, исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

Также Дмитриев сообщил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют «в ведущих научных журналах». В каких журналах планируется публикация, глава РФПИ не уточнил. Ранее, 14 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины «постараются выпустить» к 17 августа.



