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Пандемия коронавируса ,  
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Применение вакцины от коронавируса будут контролировать через приложение

Каждой пробирке вакцины присвоят QR-код, сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Для контроля над вакцинацией уже разрабатывается специальное приложение, уточнил он
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет QR-код, применение вакцины будет контролироваться через приложение. Об этом заявил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов, передает корреспондент РБК.

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», — заявил он. Для тех, кто уже переболел коронавирусом, не будет ограничений по применению вакцины, указал Логунов, отметив, что у переболевших быстро пропадают антитела.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе стартует очередной этап проверки вакцины. «На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентах полностью в соответствии с международными стандартами», — сказал Дмитриев. По его словам, исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

Также Дмитриев сообщил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют «в ведущих научных журналах». В каких журналах планируется публикация, глава РФПИ не уточнил. Ранее, 14 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины «постараются выпустить» к 17 августа.


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О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцина получила название «Спутник-V», ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ)».

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В Минздраве сообщили, что перед регистрацией вакцина от коронавируса была испытана на 20 добровольцах. Всего в эксперименте принимали участие 38 человек, однако оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую планируют применять при массовой вакцинации, получили 20 участников.

Регистрация вакцины прошла перед завершением третьей фазы испытаний. В связи с этим Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась к Минздраву с просьбой перенести регистрацию, отметив, что гонка за вакциной является «пережитком героической парадигмы». В Росздравнадзоре в ответ на обращение фармкомпаний отметили, что претензии участников рынка вызваны незнанием результатов исследований препарата.

Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
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16 августа директор центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать через месяц. Ранее,1 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что первыми прививку получат медицинские работники и учителя.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Егор Губернаторов, Анастасия Батманова
Теги: пандемия, коронавирус
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