Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал координационный совет оппозиции «черной сотней» для приема и передачи власти. Об этом сообщает БелТА.

На заседании Совета безопасности, в котором по видеосвязи участвовали руководители регионов страны, Лукашенко еще раз подтвердил свою позицию по вопросу создания в стране каких-либо альтернативных органов, направленных на захват власти.

«Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции», — сказал президент.

Он высказал удивление тому, что «там уже выстроились в очереди и делят портфели». Лукашенко предупредил, что портфелей на всех не хватит, и предложил альтернативу. «Уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — отметил президент.

В то же время он напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом».