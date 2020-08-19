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Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней»

Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал координационный совет оппозиции «черной сотней» для приема и передачи власти. Об этом сообщает БелТА.

На заседании Совета безопасности, в котором по видеосвязи участвовали руководители регионов страны, Лукашенко еще раз подтвердил свою позицию по вопросу создания в стране каких-либо альтернативных органов, направленных на захват власти.

«Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции», — сказал президент.

Он высказал удивление тому, что «там уже выстроились в очереди и делят портфели». Лукашенко предупредил, что портфелей на всех не хватит, и предложил альтернативу. «Уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — отметил президент.

В то же время он напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом».

Лукашенко назвал создание координационного совета попыткой захвата власти
Политика
Александр Лукашенко

О создании координационного совета по трансферу власти Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах, объявила 14 августа. По ее словам, в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в мирной передаче власти в стране. Планируется, что в совет войдут до 70 человек, семь из которых образуют президиум. Накануне пресс-служба объединенного штаба оппозиции заявила о начале его работы.

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Теги: Белоруссия, выборы, координационный совет, Александр Лукашенко
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