Жена Ефремова заявила о травле со стороны журналистов

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

После смертельного ДТП с участием машины актера Михаила Ефремова журналисты устроили травлю его семьи и оказывали давление. Об этом на заседании суда по делу, фигурантом которого стал Ефремов, заявила его жена Софья Кругликова, передает ТАСС.

По ее словам, операторы телеканалов осаждают дверь ее дома, стучат в нее руками и ногами. «Я мусор не могу вынести без внимания журналистов. Это травля, я и мои дети очень напуганы этим», — сказала Кругликова. На суде она выступила в качестве свидетеля защиты.

По версии следствия, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вечером 8 июня актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. На следующий день Захаров умер в больнице.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Свою вину артист не признает, так как не помнит события того вечера.