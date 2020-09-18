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Танкер из Венесуэлы стал Горьким, Пашаев не адвокат. Главные новости РБК

Супертанкер Венесуэлы под российским флагом, о чем жалеет Кудрин, клип на цитату Лукашенко, Пашаев уже не адвокат, спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН; главные новости — в обзоре РБК

Супертанкер Венесуэлы поднял триколор

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы Ayacucho в мае сменил название и стал «Максимом Горьким», а также зарегистрировался в российском реестре и ходит под российским флагом, выяснил РБК. 

  • Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. Однако, после того как США ввели санкции против PDVSA, китайский партнер инициировал банкротство сингапурского СП, забрал три танкера себе, но оставил Ayacucho венесуэльцам.
  • В российском реестре указано, что теперь владельцем судна является московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года.
  • Чаще всего смена флага производится по коммерческим мотивам. Суда под российским флагом имеют хорошую репутацию и реже подвергаются проверкам со стороны портовых властей. Также смена флага может быть продиктована намерениями в будущем работать во внутренних морских водах России.

Кудрин пожалел о «сотнях миллиардов» из бюджета

Темпы роста ВВП, прогнозируемые Минэкономразвития после 2021 года, еще предстоит «заработать», написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК. А с учетом невысоких трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно было бы направить на поддержку граждан больше.

  • Темпы роста, прогнозируемые Минэкономразвития на 2022–2023 годы, выглядят слишком оптимистично — такие темпы предстоит заслужить, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы — рост реального ВВП на 3,3; 3,4 и 3% соответственно.
  • По словам Кудрина, ФНБ, главная «кубышка» правительства, даже несмотря на кризис, тратится очень консервативно. При валютных запасах около $120 млрд по итогам года чистое использование его средств ФНБ составит лишь около 350 млрд руб. Можно было потратить на поддержку населения больше, уверен глава Счетной палаты. При вложении нескольких сотен миллиардов можно было бы многим помочь — как гражданам, так и бизнесу, указывает Кудрин.
  • В ответ на его слова Кремль заявил, что принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса во время карантина по коронавирусу были эффективными и «тщательно выверенными». А большие суммы, потраченные на поддержку населения во время пандемии, не гарантируют хорошего результата — огромное количество стран тратили больше, чем Россия, но положение не улучшили.

Алексей Кудрин Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Мнение
Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

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Киркоров и Басков спели на слова Лукашенко

Названием песни, которая легла в основу клипа, стали заключительные слова Александра Лукашенко из послания 4 августа «Любимую не отдают». Тогда президент критиковал Москву за засланных в его страну «наемников» ЧВК.

  • Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают».
  • Речь была произнесена через несколько дней после задержания под Минском 33 граждан России, которых белорусские власти назвали «наемниками ЧВК», якобы прибывшими в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента 9 августа.
  • Исполнители гонораров не получили, рассказал РБК автор песни Евгений Олейник.

Видео: aura.by/youtube
Видео: aura.by/youtube
Video

Эльман Пашаев лишился статуса адвоката

По мнению президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, к такому решению привел «уровень скандализации, который задал Пашаев». Решение о лишении принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО). Пашаев лишился статуса на год.

  • Лишить статуса адвоката ранее призвал Минюст. Он счел недопустимыми высказывания и поведение Пашаева во время дела Михаила Ефремова. Адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев проявлял публичную активность, которая нарушала принципы профессиональной этики.
  • В ходе защиты Ефремова Пашаев, в частности, говорил, что причиной трагедии могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака». Кроме того, по его мнению, следствие не учло версию о перехвате автомобиля хакерами.
  • Ранее Пашаева несколько раз уже лишали адвокатского статуса, а в 2018 году он провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство).

Спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН. Видео дня

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в пятницу, 18 сентября, выступила перед Советом по правам человека ООН по видеосвязи. Она заявила, что мирных протестующих «задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались». В ответ постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал приостановить ее выступление, заявив, что выступление «отдельно взятых граждан республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым».

Автор
Сергей Саркисян
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