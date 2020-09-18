Танкер из Венесуэлы стал Горьким, Пашаев не адвокат. Главные новости РБК
Супертанкер Венесуэлы поднял триколор
Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы Ayacucho в мае сменил название и стал «Максимом Горьким», а также зарегистрировался в российском реестре и ходит под российским флагом, выяснил РБК.
- Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. Однако, после того как США ввели санкции против PDVSA, китайский партнер инициировал банкротство сингапурского СП, забрал три танкера себе, но оставил Ayacucho венесуэльцам.
- В российском реестре указано, что теперь владельцем судна является московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года.
- Чаще всего смена флага производится по коммерческим мотивам. Суда под российским флагом имеют хорошую репутацию и реже подвергаются проверкам со стороны портовых властей. Также смена флага может быть продиктована намерениями в будущем работать во внутренних морских водах России.
Кудрин пожалел о «сотнях миллиардов» из бюджета
Темпы роста ВВП, прогнозируемые Минэкономразвития после 2021 года, еще предстоит «заработать», написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК. А с учетом невысоких трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно было бы направить на поддержку граждан больше.