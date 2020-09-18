Танкер из Венесуэлы стал Горьким, Пашаев не адвокат. Главные новости РБК

Супертанкер Венесуэлы под российским флагом, о чем жалеет Кудрин, клип на цитату Лукашенко, Пашаев уже не адвокат, спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН; главные новости — в обзоре РБК

Супертанкер Венесуэлы поднял триколор

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы Ayacucho в мае сменил название и стал «Максимом Горьким», а также зарегистрировался в российском реестре и ходит под российским флагом, выяснил РБК.

Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. Однако, после того как США ввели санкции против PDVSA, китайский партнер инициировал банкротство сингапурского СП, забрал три танкера себе, но оставил Ayacucho венесуэльцам.

В российском реестре указано, что теперь владельцем судна является московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года.

Чаще всего смена флага производится по коммерческим мотивам. Суда под российским флагом имеют хорошую репутацию и реже подвергаются проверкам со стороны портовых властей. Также смена флага может быть продиктована намерениями в будущем работать во внутренних морских водах России.

Кудрин пожалел о «сотнях миллиардов» из бюджета

Темпы роста ВВП, прогнозируемые Минэкономразвития после 2021 года, еще предстоит «заработать», написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК. А с учетом невысоких трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно было бы направить на поддержку граждан больше.