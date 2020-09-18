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Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

Названием песни, которая легла в основу клипа, стали заключительные слова Александра Лукашенко из послания 4 августа «Любимую не отдают». Тогда президент критиковал Москву за засланных в его страну «наемников» ЧВК

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают».

Клип опубликован на хостинге YouTube.

Припев звучит как:

Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.
Здесь все родное и близкое с детства.
Я люблю всей душою землю свою.
Здесь мы живем, будут жить наши дети
В мире, любви и согласии — вместе.
Просто знай — любимую не отдают!

Последние слова припева были заключительными словами Лукашенко во время ежегодного послания народу и Национальному собранию республики, с которым он выступил 4 августа.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда президент Белоруссии.

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Речь была произнесена через несколько дней после задержания под Минском 33 граждан России, которых белорусские власти назвали «наемниками ЧВК». Они якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента, которые состоялись 9 августа. В послании Лукашенко назвал враньем утверждение Москвы о том, что задержанные россияне летели через его страну транзитом.

«Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — сказал тогда глава государства. Лукашенко тогда с иронией отметил, что в Турцию или какую-то африканскую страну легче добраться из Новороссийска или Крыма.

«Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь ядерное оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — пригрозил тогда Лукашенко.

После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась. Задержанных «боевиков» 14 августа передали России, а их появление в Белоруссии объяснили спецоперацией украинских спецслужб в содружестве с американской разведкой.

Автор
Владислав Гордеев
видеоклип российские артисты Александр Лукашенко
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