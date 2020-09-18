Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда президент Белоруссии.
Речь была произнесена через несколько дней после задержания под Минском 33 граждан России, которых белорусские власти назвали «наемниками ЧВК». Они якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента, которые состоялись 9 августа. В послании Лукашенко назвал враньем утверждение Москвы о том, что задержанные россияне летели через его страну транзитом.
«Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — сказал тогда глава государства. Лукашенко тогда с иронией отметил, что в Турцию или какую-то африканскую страну легче добраться из Новороссийска или Крыма.
«Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь ядерное оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — пригрозил тогда Лукашенко.
После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась. Задержанных «боевиков» 14 августа передали России, а их появление в Белоруссии объяснили спецоперацией украинских спецслужб в содружестве с американской разведкой.