Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

Названием песни, которая легла в основу клипа, стали заключительные слова Александра Лукашенко из послания 4 августа «Любимую не отдают». Тогда президент критиковал Москву за засланных в его страну «наемников» ЧВК

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают».

Клип опубликован на хостинге YouTube.

Припев звучит как:

Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.

Здесь все родное и близкое с детства.

Я люблю всей душою землю свою.

Здесь мы живем, будут жить наши дети

В мире, любви и согласии — вместе.

Просто знай — любимую не отдают!

Последние слова припева были заключительными словами Лукашенко во время ежегодного послания народу и Национальному собранию республики, с которым он выступил 4 августа.