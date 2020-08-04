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Лукашенко назвал враньем заявления о целях задержанных «боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем утверждение о том, что задержанные россияне летели через его страну транзитом. Об этом он заявил во время обращения к народу и Национальному собранию. Трансляцию вел РБК.

«Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — сказал глава государства.

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
В конце июля в Белоруссии задержали группу из 33 человек. Правительство страны обвинило их в подготовке массовых беспорядков и заявило, что задержанные являются боевиками ЧВК Вагнера. Посол России Дмитрий Мезенцев в ответ на обвинения белорусской стороны сообщил, что группа ехала транзитом в Стамбул, но была вынуждена задержаться в Минске.

Консул России Кирилл Плетнев заявил, что группа должна была из Минска направиться в Стамбул, а оттуда — в одну из стран Латинской Америки. В какую именно страну, он не уточнил.

Позднее Белоруссия заявила, что билеты в Стамбул являются подготовленным алиби. Представитель следственного комитета республики Александр Агафонов сообщил, что на допросе 11 человек заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, двое — на Кубу, один человек — в Сирию, еще один не знал, куда летит, а трое отказались давать показания.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, боевики, выступление
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