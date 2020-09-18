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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Авторы и артисты при работе над клипом «Любимую не отдают» гонораров не получали, рассказал РБК Евгений Олейник. Проект был сделан в поддержку президента
Фото:Евгений Олейник / VK
Фото: Евгений Олейник / VK

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Я и моя супруга Юлия Быкова — мы достаточно известные белорусские авторы, наша позиция, как и позиция многих белорусов, состоит в том, что мы поддерживаем действующего президента, при этом совершенно не скрывая, — выступаем за перемены, в чем можем», — сказал Олейник.

Видео: aura.by/youtube
Видео: aura.by/youtube
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По его словам, перемены будут невозможны, если «в стране начнутся турбулентность и катаклизмы», а Лукашенко они считают «гарантом мира и стабильности».

Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко
Политика

Олейник уточнил, что фраза «Любимую не отдают» сама по себе аполитична. «Но контекст, в котором она была сказана, а самое главное — эмоция, с которой она была сказана <...>, — это была самая сильная часть речи, вообще произнесенная политиком современного белорусского государства. И меня, как творческого человека, очень зацепила эта сильная эмоция», — добавил автор.

«То, что начало происходить после выборов, очень сильно <...> разделило творческую среду Белоруссии. Мы предложили спеть эту песню всем, до кого добрались, всем знакомым. Все, кто согласились, видимо, понимают и разделяют наши ценности: мир, стабильность, светлая мирная Беларусь», — рассказал он и уточнил, что участники проекта не хотели «политизировать произведение, но это произошло само собой, в силу того что артисты видели это послание Лукашенко».

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Олейник заявил, что не получал гонорар за эту песню, «все работали бесплатно», поэтому сейчас у него в семье «небольшой бюджетный кризис наметился». На вопрос, готовы ли они выступить в поддержку Лукашенко на концерте, Олейник ответил, что его жена Юлия «была доверенным лицом кандидата в президенты Лукашенко, поэтому вопрос сам по себе снимается».

Участник клипа, певец Руслан Алехно, рассказал РБК, что авторы песни — его друзья.

«Самое главное — что песня хорошая, мы же артисты, и мы должны выбирать, какие песни петь, а какие нет. А то, что там фраза из выступления президента Александра Лукашенко, — что в этом плохого? Это же посыл к тем событиям, что сейчас происходят. Ну какой здравый человек, белорус, хочет отдать эту родину? Я вот белорус, не хочу войны, я хочу все так же приезжать к своей семье, братья, сестрам, чтобы все было спокойно», — заявил он.

«Если от меня потребуется выступить в поддержку [Лукашенко], то я не вижу в этом ничего плохого. Потому что как раз-таки артистам в период волнений из разных источников, пытающихся раскачать ситуацию в Белоруссии, именно артистам нужно быть вместе и поддерживать наш белорусский народ», — подчеркнул Алехно. Он подтвердил, что гонорар за эту песню ему никто не платил и «все это сделано от чистого сердца».

Клип «Любимую не отдают» был опубликован на видеохостинге YouTube 17 сентября, в нем участвовали более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой.

В его названии и словах припева использована цитата Лукашенко из послания Национальному собранию, с которым президент выступил 4 августа. Этими словами Лукашенко закончил свое выступление, после чего покинул сцену, и зал аплодировал в его отсутствие. «За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда президент Белоруссии.

Эта речь была произнесена до голосования на выборах президента 9 августа и массовых протестов, последовавших за ними. За несколько дней до оглашения послания, 29 июля, под Минском была задержана группа россиян, которых белорусские власти назвали «наемниками ЧВК». Они якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В послании Лукашенко назвал враньем утверждение Москвы о том, что задержанные россияне летели через его страну транзитом.

«Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — сказал тогда глава государства. Лукашенко также с иронией отметил, что в Турцию или какую-то африканскую страну легче добраться из Новороссийска или Крыма.

«Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь ядерное оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — пригрозил тогда глава белорусского государства.

Авторы
Артем Афонский, Владислав Гордеев
гонорар видеоклип Александр Лукашенко
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