Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
«Единая Россия» потеряла большинство в столицах трех регионов Политика, 10:41 Российские военные сообщили о слежении за эсминцем США Ross в Балтике Политика, 10:37 ВОЗ предупредила о росте смертности из-за COVID-19 в Европе осенью Общество, 10:35 Экс-тренер «Зенита» высказался о расистском скандале в матче ПСЖ Спорт, 10:33 Вы уводите разговор в сторону: как распознать ложную аргументацию Pro, 10:30 Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума Недвижимость, 10:19 Кучеров вышел на первое место среди бомбардиров Кубка Стэнли Спорт, 10:17 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 10:05 За месяц россияне потратили на покупку новых машин 198 миллиардов рублей Авто, 09:52 Врио главы Архангельской области победил на выборах губернатора Политика, 09:49 Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году Экономика, 09:46 Правящая партия Японии выбрала преемника ушедшего Синдзо Абэ Политика, 09:42 В августе майнеры биткоина заработали $368 млн Крипто, 09:40 Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи «один на один» Политика, 09:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

Спад ВВП России в «коронавирусном» 2020 году, согласно новому прогнозу, не превысит 3,9%, тогда как ранее оценка достигала 5%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,663 -0,52% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽88,530 -0,36% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.

«Да, прогноз внесен в правительство», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, подтвердив также подлинность основных параметров, указанных в документе.

Ранее сообщалось, что в июне Минэкономразвития сократило оценку спада в экономике по итогам 2020 года с 5 до 4,8%. При этом оценка восстановительного роста экономики в 2021 году была повышена с 2,8 до 3,2%.

Спад экономики России сократился в два раза за два месяца
Экономика
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В новой версии прогноза оценки были дополнительно улучшены. Спад экономики в «коронавирусном» 2020 году не превысит 3,9%, а прирост в следующем году составит 3,3%, в 2022-м — сразу 3,4% (ранее ожидалось 2,9%).

Одновременно было улучшено и еще несколько важнейших параметров прогноза. Так, например, средняя по 2020 году стоимость барреля нефти марки Urals повышена до $41,8 (в мае было $31,1, в июне — $39,9), а объем инвестиций сократится, как ожидает теперь Минэкономразвития, лишь на 6,6% (в мае и июне спад ожидался в 12% и 10,4% соответственно).

Эксперты указали на рекордный спад покупательной способности россиян
Экономика
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Реальные располагаемые доходы россиян по новому прогнозу сократятся в 2020 году на 3%, а не на 3,5%, а реальные зарплаты вырастут на 1,5% вместо ожидаемого ранее спада на 3,6%. При этом средний по 2020 году курс доллара составит 71,2 руб. (в июне оценивался в 69,8 руб.), а в 2021 году — 72,4 руб. (было 70,8 руб.).

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Минэкономразвития, ВВП России
Материалы по теме
Минэкономразвития смягчило прогноз падения экономики России в 2020 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter