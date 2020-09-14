Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

Спад ВВП России в «коронавирусном» 2020 году, согласно новому прогнозу, не превысит 3,9%, тогда как ранее оценка достигала 5%

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.

«Да, прогноз внесен в правительство», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, подтвердив также подлинность основных параметров, указанных в документе.

Ранее сообщалось, что в июне Минэкономразвития сократило оценку спада в экономике по итогам 2020 года с 5 до 4,8%. При этом оценка восстановительного роста экономики в 2021 году была повышена с 2,8 до 3,2%.

В новой версии прогноза оценки были дополнительно улучшены. Спад экономики в «коронавирусном» 2020 году не превысит 3,9%, а прирост в следующем году составит 3,3%, в 2022-м — сразу 3,4% (ранее ожидалось 2,9%).