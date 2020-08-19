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Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в отзыве на экспертизу, который он направил Пресненскому суду в Москве, передает «РИА Новости».

«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В Сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», — сказано в отзыве на экспертизу.

По словам защитника, следователи не изучили, когда был залит асфальт, какими реагентами была обработана дорога, есть ли колея.

Ранее свидетель со стороны Ефремова, актер и режиссер Никита Высоцкий заявил в суде, что обвиняемый получил в ходе аварии серьезные травмы. По его словам, «на нем не было живого места», повреждения были на руках, ногах, животе.

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Татьяна Беркович (слева)

8 июня на Садовом кольце в Москве Ефремов на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, который вел 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован и умер на следующий день.

По данным медэкспертизы, Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда случилось ДТП. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Суд назначил ему домашний арест. Своей вины Ефремов не признает, так как «ничего не помнит».

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