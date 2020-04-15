Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин назвал новые меры поддержки бизнеса
Президент Владимир Путин дал правительству новые поручения по поддержке бизнеса в условиях карантинных мер. В частности, предприятия малого и среднего бизнеса безвозмездно получат средства на выплату зарплат сотрудникам, если сохранят занятость на 90%.
- Речь идет о сумме 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. Президент подчеркнул, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.
- Путин также поручил предоставить системообразующим предприятиям льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые будут субсидироваться на ставку ЦБ. Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина.
- На поддержку российских авиакомпаний будет выделено 23 млрд руб. Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты зарплат и т.д.
- Президент поручил направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов. Местные власти смогут направить деньги на поддержку занятости и деловой активности, а также на выплаты пособий и зарплат бюджетников.
Москвичи столкнулись с проблемами после начала действия пропусков
С 15 апреля наличие цифрового пропуска стало обязательным для передвижения на общественном и личном транспорте в столичном регионе. Однако в этот день граждане столкнулись с множеством проблем: пробками на дорогах, очередями в метро и сбоями в работе приложений для пропусков.