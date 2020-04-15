Что случилось за день. Главные новости РБК

Новые антикризисные меры, проблемы с цифровыми пропусками, спрос на нефть упал до уровня 1995 года, ветераны призвали перенести парад Победы; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал новые меры поддержки бизнеса

Президент Владимир Путин дал правительству новые поручения по поддержке бизнеса в условиях карантинных мер. В частности, предприятия малого и среднего бизнеса безвозмездно получат средства на выплату зарплат сотрудникам, если сохранят занятость на 90%.

Речь идет о сумме 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. Президент подчеркнул, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.

Путин также поручил предоставить системообразующим предприятиям льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые будут субсидироваться на ставку ЦБ. Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина.

На поддержку российских авиакомпаний будет выделено 23 млрд руб. Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты зарплат и т.д.

Президент поручил направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов. Местные власти смогут направить деньги на поддержку занятости и деловой активности, а также на выплаты пособий и зарплат бюджетников.

Москвичи столкнулись с проблемами после начала действия пропусков

С 15 апреля наличие цифрового пропуска стало обязательным для передвижения на общественном и личном транспорте в столичном регионе. Однако в этот день граждане столкнулись с множеством проблем: пробками на дорогах, очередями в метро и сбоями в работе приложений для пропусков.