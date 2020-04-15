Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
В Москве проверять пропуска будут через карты «Тройка» и «Стрелка» Общество, 20:05 В Кремле приняли решение перенести Парад 9 мая Политика, 20:01 Вратарь сборной Чехии по хоккею перешел в «Трактор» Спорт, 20:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля Общество, 19:58 Власти заявили об отсутствии сбоев в приложении для проверки пропусков Общество, 19:46 Кремль пообещал рассмотреть просьбу ветеранов перенести парад Победы Политика, 19:42 Apple выпустит бюджетный iPhone SE с процессором последней модели Стиль, 19:35 У генконструктора РКК «Энергия» выявили коронавирус Общество, 19:32 В соцсетях обсуждают YouTube-эфир Кашпировского. Вспоминаем, чем он прославился Стиль, 19:21 МВД ответило на сообщения о росте преступности на фоне COVID-19 Общество, 19:14 Виртуальный совет директоров: хроники спасения бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 19:01 «Авангард» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Спорт, 19:00 Собянин предупредил об усилении контроля за пропусками «с каждым днем» Общество, 18:59 Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы Общество, 18:58
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Новые антикризисные меры, проблемы с цифровыми пропусками, спрос на нефть упал до уровня 1995 года, ветераны призвали перенести парад Победы; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал новые меры поддержки бизнеса

Президент Владимир Путин дал правительству новые поручения по поддержке бизнеса в условиях карантинных мер. В частности, предприятия малого и среднего бизнеса безвозмездно получат средства на выплату зарплат сотрудникам, если сохранят занятость на 90%.

  • Речь идет о сумме 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. Президент подчеркнул, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.
  • Путин также поручил предоставить системообразующим предприятиям льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые будут субсидироваться на ставку ЦБ. Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина.
  • На поддержку российских авиакомпаний будет выделено 23 млрд руб. Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты зарплат и т.д.
  • Президент поручил направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов. Местные власти смогут направить деньги на поддержку занятости и деловой активности, а также на выплаты пособий и зарплат бюджетников.

Москвичи столкнулись с проблемами после начала действия пропусков

С 15 апреля наличие цифрового пропуска стало обязательным для передвижения на общественном и личном транспорте в столичном регионе. Однако в этот день граждане столкнулись с множеством проблем: пробками на дорогах, очередями в метро и сбоями в работе приложений для пропусков.

  • Заторы произошли из-за того, что сотрудники полиции и ГИБДД проверяли наличие пропусков у водителей, прибывающих в столицу, и жителей, которые перемещались на метро. В частности, люди стояли в длинных очередях на вход, не соблюдая предписанную дистанцию в полтора-два метра.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию «очень критичной» и попросил московскую полицию организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей. «В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — сообщил он.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены. Он призвал не судить об эффективности пропускной системы на основании первого дня работы.
  • Проблемы возникли и у таксистов. Приложение «Помощник Москвы», через которое они должны проверять пропуск у пассажиров, работало со сбоями.

Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что глобальный спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн барр. в сутки по сравнению с прошлогодним апрелем, до минимума с 1995 года.

  • За весь 2020 год он снизится на рекордные 9,3 млн барр. в сутки. ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие.
  • Избыточное предложение нефти в мире на текущий момент превышает 20 млн барр. в сутки. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются и могут переполниться уже в середине года. И если бы не сделка ОПЕК+ о сокращении добычи, хранилища бы заполнились еще раньше.
  • После выхода доклада МЭА июньские фьючерсы на нефть Brent опустились на 4%, до $28,4 за баррель. Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела на $3,59 — до $16,71 за баррель, сообщило агентство Argus.

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Властям следует перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. С такой просьбой к президенту Владимиру Путину обратились три российские организации, объединяющие ветеранов войны.

  • По их мнению, проведение мероприятия 9 мая из-за пандемии может поставить под угрозу здоровье гостей и участников парада. Провести торжества следует после того, как эпидемиологическая ситуация придет в норму.
  • Источники РБК ранее говорили, что власти рассматривают возможность переноса парада на начало сентября, когда отмечается окончание Второй мировой войны, либо на ноябрь. Однако пока подготовка к торжествам продолжается. С 15 апреля начались репетиции его воздушной части.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter