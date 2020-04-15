Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
Видеострим: какие технологии развивают рынок виртуальных продуктов Индустрия 4.0, 12:27  Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах Общество, 12:22 UFC заявил о планах провести в мае несколько турниров в Лас-Вегасе Спорт, 12:18 Умные устройства для жизни: как увериться, что все в порядке Партнерский материал, 12:09 Apple открыла доступ к статистике о передвижении людей на фоне пандемии Общество, 12:09 Самые угоняемые автомобили в России. Рейтинг Авто, 12:07 Роспотребнадзор выявил в Москве более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама Общество, 12:05 Такого «черного лебедя» мы не ждали: как ретейлеру пережить коронавирус Pro, 12:01 Судья из Флориды попросил адвокатов прилично одеваться на слушания в Zoom Стиль, 12:00 Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года Экономика, 11:58 Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус Общество, 11:56 В МИД России назвали попыткой найти виноватых отказ США от взносов в ВОЗ Политика, 11:48 Клуб второй лиги чемпионата России по футболу снялся с первенства Спорт, 11:46 Что можно узнать о товаре по штрихкоду на упаковке Зеленая экономика, 11:44 
Экономика ,  
0 

Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Глобальный спрос на нефть в апреле 2020 года упадет до минимума с 1995 года, сообщило Международное энергетическое агентство. В ближайшие недели свободные мощности по хранению нефти могут быть исчерпаны, предупредило оно
BRENT BR-5.20 $28,63 -5,14%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,000 +1,37% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽80,895 +0,92% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году. Об этом говорится в опубликованном 15 апреля ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

За весь 2020 год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн барр./день, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие, прогнозирует МЭА.

После выхода доклада МЭА июньские фьючерсы на нефть Brent усилили падение, опустившись на 4% — до $28,4 за баррель.

На фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 млн барр./день. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются.

Ожидаемый рост запасов на 12 млн барр./день в первом полугодии 2020 года «угрожает в предстоящие недели переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища», предупредило МЭА.

Материал дополняется

Автор: Иван Ткачёв
Теги: МЭА, спрос на нефть, цены на нефть, Brent, танкеры
Материалы по теме
WSJ сообщила о начале приостановки добычи нефтяными компаниями США
Бизнес
Глава «Газпром нефти» отказался сравнивать сделку ОПЕК+ с Брестским миром
Экономика
Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения нефтедобычи
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter