Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Проведение парада 9 мая может поставить под угрозу здоровье участников и гостей торжеств. Его нужно провести тогда, когда борьба с коронавирусом закончится, заявили представители трех ветеранских организаций

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Три российские организации, объединяющие ветеранов войны, направили президенту Владимиру Путину обращение, в котором попросили перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Подписи под ним поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», — говорится в тексте обращения. Авторы отмечают, что проведение парада может поставить под угрозу здоровье участников, и поэтому перенос его даты послужит знаком уважения ко всем гражданам. Провести торжества ветеранские организацию предлагают, после того как эпидемиологическая ситуация придет в норму.