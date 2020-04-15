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Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Проведение парада 9 мая может поставить под угрозу здоровье участников и гостей торжеств. Его нужно провести тогда, когда борьба с коронавирусом закончится, заявили представители трех ветеранских организаций
Фото: РИА Новости / Getty Images

Три российские организации, объединяющие ветеранов войны, направили президенту Владимиру Путину обращение, в котором попросили перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Подписи под ним поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

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«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», — говорится в тексте обращения. Авторы отмечают, что проведение парада может поставить под угрозу здоровье участников, и поэтому перенос его даты послужит знаком уважения ко всем гражданам. Провести торжества ветеранские организацию предлагают, после того как эпидемиологическая ситуация придет в норму.

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Источники РБК в Минобороны и администрации президента говорили, что парад может быть перенесен на начало сентября, когда отмечается окончание Второй мировой войны. Другой резервный вариант — перенос парада на начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

Решение по переносу торжеств пока не было принято, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что парад в честь 75-летия может быть перенесен на другое время из-за эпидемии коронавируса. Он не назвал возможные новые даты проведения парада. Приглашения иностранным лидерам на торжества 9 мая Кремль отзывать не стал. «Разумеется, ситуация неизбежно накладывает свой отпечаток, и мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров», — говорил Песков.

Несмотря на возможный перенос парада, подготовка к нему продолжается. С 15 апреля начались репетиции его воздушной части.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: парад, Москва, коронавирус, ветераны
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