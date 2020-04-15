Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
Дэвид Линч взялся за исцеление врачей с помощью медитации Стиль, 15:29 В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за нарушение карантина Общество, 15:21 Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве Общество, 15:21 НОВАТЭК подтвердил COVID-19 у сотрудников подрядчика в Мурманской области Общество, 15:20 «Автомобиль превратится в гаджет» — Алексей Калицев, Hyundai Pro, 15:12  WP узнала о требовании указать имя Трампа на чеках с помощью американцам Общество, 15:09 Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса Бизнес, 15:08 Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли Экономика, 15:07 Онлайн-сервисы видеоигры FIFA оказались недоступны из-за DDoS-атаки Спорт, 15:02 Как технологии предсказывают пандемии Индустрия 4.0, 15:02  Падение индекса РТС превысило 5% Quote, 15:00 Кремль объяснил слова Путина о привлечении военных для борьбы с вирусом Общество, 14:55 Соловьев отказался от баттла с Уткиным Спорт, 14:46 Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением COVID-19 в России Общество, 14:40
Общество ,  
0 

Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение «Помощник Москвы», через которое таксисты должны проверять цифровой пропуск у пассажиров, работает со сбоями. Власти ранее пообещали наказывать тех водителей, которые повезут клиентов без пропусков
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Приложение, позволяющее водителям такси, проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями. Об этом сообщил РБК представитель сервиса «Везет» и подтвердил источник на рынке услуг перевозки.

Согласно установленной городскими властями процедуре, таксисты должны зарегистрироваться в приложении с помощью переданных им логинов и паролей. В приложение нужно ввести код, который таксисту передаст пассажир. Если он действителен, поездку можно начинать.

Представитель группы компаний «Везет» Зоя Австрийская сообщила РБК, что власти передали компании логины и пароли для таксистов. «Пока приложение «Помощник Москвы» [работает] со сбоями. Помогаем водителям установить и разобраться через службу технической поддержки нашего сервиса. Категории граждан, которые могут передвигаться без пропусков, обязаны показать соответствующее удостоверение», — рассказала она.

Еще один источник РБК на рынке такси сообщил, что «приложение работает через раз».

В сервисе такси «Максим» подтвердили, что Департамент транспорта прислал им логины, пароли и инструкцию для водителей. Информацию о сбоях в приложении они не подтвердили. «Менеджеры оказывают им помощь по регистрации в приложении «Помощник Москвы». Свой логин и
пароль они могут получить только у нас из готового списка,
предоставленного ведомством. Пропуски, которые получили водители,
действуют. Проверка пропусков у пассажиров технически тоже работает», сообщили в компании.

РБК направил запрос в «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett.

Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров
Общество

Материал дополняется.

Авторы: Владислав Скобелев, Георгий Тадтаев
Теги: такси, Москва
Материалы по теме
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Общество
Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов
Общество
Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter