Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение «Помощник Москвы», через которое таксисты должны проверять цифровой пропуск у пассажиров, работает со сбоями. Власти ранее пообещали наказывать тех водителей, которые повезут клиентов без пропусков

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Приложение, позволяющее водителям такси, проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями. Об этом сообщил РБК представитель сервиса «Везет» и подтвердил источник на рынке услуг перевозки.

Согласно установленной городскими властями процедуре, таксисты должны зарегистрироваться в приложении с помощью переданных им логинов и паролей. В приложение нужно ввести код, который таксисту передаст пассажир. Если он действителен, поездку можно начинать.

Представитель группы компаний «Везет» Зоя Австрийская сообщила РБК, что власти передали компании логины и пароли для таксистов. «Пока приложение «Помощник Москвы» [работает] со сбоями. Помогаем водителям установить и разобраться через службу технической поддержки нашего сервиса. Категории граждан, которые могут передвигаться без пропусков, обязаны показать соответствующее удостоверение», — рассказала она.

Еще один источник РБК на рынке такси сообщил, что «приложение работает через раз».

В сервисе такси «Максим» подтвердили, что Департамент транспорта прислал им логины, пароли и инструкцию для водителей. Информацию о сбоях в приложении они не подтвердили. «Менеджеры оказывают им помощь по регистрации в приложении «Помощник Москвы». Свой логин и

пароль они могут получить только у нас из готового списка,

предоставленного ведомством. Пропуски, которые получили водители,

действуют. Проверка пропусков у пассажиров технически тоже работает», сообщили в компании.