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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков

Он попросил полицию организовать работу таким образом, чтобы не создавать скопления людей. В будущем мэр Москвы пообещал автоматизировать контроль пропусков
Фото: Sergey_Elkin / Twitter

Очереди, которые образовались в метро из-за проверок пропусков утром в среду, «очень критичны», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что переговорил с начальником ГУВД Москвы и попросил организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей.

«Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — написал мэр.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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С полуночи 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для всех жителей столицы, передвигающихся личным и общественным транспортом. Проверкой наличия пропусков в метро занимаются сотрудники полиции. Утром в среду, 15 апреля, пользователи соцсетей пожаловались на то, что из-за проверок образовались большие очереди на вход на станции метрополитена. Они сообщали, что люди в очередях не соблюдают дистанцию, и высказывали опасения, что это приведет к росту числа заболевших коронавирусом.

Также из-за проверок возникли пробки на въезд в Москву.

Выдавать пропуска мэрия Москвы начала еще 13 апреля. Они действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для перемещения в личных целях. Пропуск представляет собой набор букв и цифр, первые четыре знака обозначают срок его действия. В течение первых суток мэрия выдала 3,2 млн разрешений на перемещение.

В Москве сложилась наиболее тяжелая ситуация с заражением коронавирусом. На город приходится более половины всех случаев заражения COVID-19 в России (14 776). За последние сутки в столице зарегистрировали 1 774 новых случая инфицирования. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, 43% из них — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 37% — в возрасте от 46 до 65 лет. С начала пандемии в Москве умерли 106 человек (из 198 умерших в России).

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Сергей Собянин
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