Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков

Он попросил полицию организовать работу таким образом, чтобы не создавать скопления людей. В будущем мэр Москвы пообещал автоматизировать контроль пропусков

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Очереди, которые образовались в метро из-за проверок пропусков утром в среду, «очень критичны», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что переговорил с начальником ГУВД Москвы и попросил организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей.

«Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — написал мэр.

С полуночи 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для всех жителей столицы, передвигающихся личным и общественным транспортом. Проверкой наличия пропусков в метро занимаются сотрудники полиции. Утром в среду, 15 апреля, пользователи соцсетей пожаловались на то, что из-за проверок образовались большие очереди на вход на станции метрополитена. Они сообщали, что люди в очередях не соблюдают дистанцию, и высказывали опасения, что это приведет к росту числа заболевших коронавирусом.