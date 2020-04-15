Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков Общество, 09:21 За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 37 человек Общество, 09:17 10 правил упешных телефонных переговоров РБК и Билайн, 09:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля Общество, 09:15 В Забайкальском крае число заболевших COVID-19 за сутки выросло вдвое Общество, 09:04 «РБК Pro»: как правильно квалифицировать нерабочие дни Pro, 09:00 В России зафиксировали снижение цен на бензин Экономика, 08:47 Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты Экономика, 08:42 Врач сообщил об опасности самодельного антисептика Общество, 08:32 На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропусков Общество, 08:16 Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу Политика, 08:11 В Испании и Италии зафиксирован спад числа заражений и количества смертей Политика, 08:00 РБК Pro: Как 3D-принтеры стали оружием в борьбе с COVID-19 Pro, 08:00 На Украине допустили возможность ракетного удара по России Политика, 07:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропусков

Наиболее сильные заторы наблюдаются на въезде в южную часть Москвы. Действие пропусков началось с полуночи 15 апреля, сотрудники ГИБДД проверяют их наличие на въезде и выезде из города
Фото: Андрей Любимов / РБК

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки сотрудниками ГИБДД пропусков, которые начали действовать с 15 апреля. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, заторы наблюдаются при въезде в город на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском шоссе, 1-м Дачно-Мещерском проезде, Можайском, Новорижском, Алтуфьевском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Лермонтовском проспекте, Новорязанском и Новоегорьевском шоссе, улицах Верхние Поля, Энергетиков, Капотня, а также на Дзержинском, Бесединском, Каширском шоссе и Видновской эстакаде.

Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
Фотогалерея 

Пропуска для перемещения граждан в Москве и области на фоне пандемии коронавируса начали выдавать 13 апреля. А с полуночи 15 апреля они стали обязательными для тех, кто передвигается на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Пропуска выдают в электронном виде и представляют собой набор букв и цифр.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
Общество

Для передвижения по городу и области жители должны получить пропуск одной из трех категорий: для поездок на работу (срок действия до 30 апреля), в медицинские учреждения (действует один день, выдается неограниченное количество раз), для перемещения в личных целях (действует один день, выдается не чаще двух раз в неделю). Если при подаче заявки на получение пропуска заявитель указал неверные сведения, в оформлении документа может быть отказано или он может быть аннулирован позже.

В течение первых суток с начала оформления пропусков власти Москвы выдали 3,2 млн разрешений на перемещение. Еще 900 тыс. граждан было в этом отказано из-за предоставления неверных сведений.

Наличие пропусков сотрудники ГИБДД будут проверять при въезде и выезде из Москвы и из муниципальных образований Подмосковья. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пробки
Материалы по теме
АЛРОСА сократит зарплаты руководству на 20% на фоне пандемии коронавируса
Бизнес
Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter