На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропусков

Наиболее сильные заторы наблюдаются на въезде в южную часть Москвы. Действие пропусков началось с полуночи 15 апреля, сотрудники ГИБДД проверяют их наличие на въезде и выезде из города

Фото: Андрей Любимов / РБК

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки сотрудниками ГИБДД пропусков, которые начали действовать с 15 апреля. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, заторы наблюдаются при въезде в город на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском шоссе, 1-м Дачно-Мещерском проезде, Можайском, Новорижском, Алтуфьевском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Лермонтовском проспекте, Новорязанском и Новоегорьевском шоссе, улицах Верхние Поля, Энергетиков, Капотня, а также на Дзержинском, Бесединском, Каширском шоссе и Видновской эстакаде.

Пропуска для перемещения граждан в Москве и области на фоне пандемии коронавируса начали выдавать 13 апреля. А с полуночи 15 апреля они стали обязательными для тех, кто передвигается на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Пропуска выдают в электронном виде и представляют собой набор букв и цифр.