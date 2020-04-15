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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль ответил на вопрос о наказании для чиновников за очереди в метро

Фото: berserkerr89 / Twitter

Наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент они (наказания для чиновников. — РБК) никак не проговариваются, не предусматриваются. Если будут создаваться преднамеренные затруднения — безусловно. Но, говорить о том, что кому-то в голову это может прийти, не приходится», — сказал Песков.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим, в соответствии с которым для поездок на любом виде личного и общественного транспорта нужно получить разрешение. Утром пользователи соцсетей пожаловались на то, что из-за проверки цифровых пропусков на входах в московское метро образовались длинные очереди. 

Комментируя сложившуюся ситуацию, Песков заявил, что очереди в московском метро опасны, однако об эффективности пропускной системы не стоит судить на основании первого дня работы. Он напомнил, что пропускной режим был введен, чтобы ограничить перемещение людей.

Ранее суд в Нижнем Новгороде оштрафовал группу ГАЗ на 250 тыс. руб. за очереди на проходной, которые возникли в первый день работы Горьковского автозавода из-за прохождения сотрудниками медконтроля. Также в Москве оштрафовали почти 100 магазинов из-за отсутствия обязательной разметки, позволяющей обеспечить достаточное расстояние между посетителями.

Теги: коронавирус, штраф, метро
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