Кремль ответил на вопрос о наказании для чиновников за очереди в метро

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Наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент они (наказания для чиновников. — РБК) никак не проговариваются, не предусматриваются. Если будут создаваться преднамеренные затруднения — безусловно. Но, говорить о том, что кому-то в голову это может прийти, не приходится», — сказал Песков.

С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим, в соответствии с которым для поездок на любом виде личного и общественного транспорта нужно получить разрешение. Утром пользователи соцсетей пожаловались на то, что из-за проверки цифровых пропусков на входах в московское метро образовались длинные очереди.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Песков заявил, что очереди в московском метро опасны, однако об эффективности пропускной системы не стоит судить на основании первого дня работы. Он напомнил, что пропускной режим был введен, чтобы ограничить перемещение людей.