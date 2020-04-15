Нефть Urals подешевела после заключения сделки ОПЕК+

1 апреля цена на Urals достигла минимального значения с марта 1999 года — $10,54 за баррель. Но затем в течение недели она выросла почти вдвое благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа, российского президента Владимира Путина, а также сообщениям властей Саудовской Аравии о возобновлении переговоров о сокращении добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+. В результате 9 апреля, во время первого дня видеоконференции участников ОПЕК+, Urals торговался по $20,3 за баррель.

По итогам четырех дней переговоров, поздно вечером 12 апреля, крупнейшие в мире производители нефти договорились о рекордном сокращении добычи: в мае—июне 23 участника ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, снизят ее на 9,7 млн барр. в сутки. А другие крупнейшие производители в мире — США, Бразилия, Канада и прочие, которые формально не подписывали соглашение, — позволят снизить общую добычу в мире примерно на 20 млн барр. в сутки, заявили министры энергетики стран ОПЕК+.

Но предложенное сокращение добычи, по мнению многих участников рынка, оказалось запоздалым и недостаточным, указывает Argus. Из-за распространения коронавируса спрос в апреле 2020 года может упасть на 16,8 млн барр. в сутки, но реальное снижение может быть вдвое больше — 30–40 млн барр., указал РБК аналитик Bank of America Карен Костанян.

Апрель будет самым тяжелым, поскольку новое соглашение действует только с мая 2020 года, большие партии нефти с дисконтом уже предложены покупателям арабскими производителями, а иногда даже законтрактованы и проданы, объяснял и Федун. По его мнению, цена на многие мировые смеси нефти снова может стать в какие-то периоды отрицательной, особенно это будет касаться американкой нефти и, может быть, какой-то части российской тяжелой нефти. «Апрель еще надо пережить, а облегчение мы увидим только в конце мая, если все страны будут на 100% соблюдать соглашение», — отметил он в интервью РБК.

Несмотря на заключение новой сделки ОПЕК+, саудовская госкомпания Saudi Aramco продолжила ценовой демпинг на рынке, сообщили Bloomberg и Reuters. Компания увеличила скидку на поставки нефти в Азию в мае на $4,2 — до $7,3 к ближневосточному эталону. Цены для Северо-Западной Европы, куда большой объем нефти поставляет Россия, а также для США, выросли на $2–2,5 за баррель.

Российский бюджет серьезно зависит от цен на нефть: около 60–65% в цене — налоги. При цене нефти $15 за баррель экспортная пошлина обнулится, а НДПИ упадет до рекордно низкого значения в 240 млрд руб. Для сравнения: в 2019 году федеральный бюджет получил от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 1,6 трлн руб., от НДПИ — 5,2 трлн руб., или почти 35% всех доходов. Отчасти бюджету поможет новый механизм (демпфер), в рамках которого нефтяники доплачивают государству в случае низких мировых цен на нефть и топливо (цены на заправках в России не падают). В 2020 году их выплаты в бюджет могут составить 600–700 млрд руб.