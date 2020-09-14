Белоруссии дадут $1,5 млрд, Навальный встает с койки. Главные новости РБК

Навальный начал вставать с койки в больнице

Клиника «Шарите», в которой лечат российского политика, сообщила, что состояние Алексея Навального значительно улучшилось, и он уже не нуждается в вентиляции легких.

Навальный теперь может на время покидать больничную койку.

Выводы об отравлении Навального «Новичком» подтвердили две лаборатории из Франции и Швеции. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что версия об отравлении веществом из группы «Новичок» расходится с клинической картиной состояния Навального и не подтвердилась судебно-химическим исследованием.

Путин в беседе по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном указал на то, что для выяснения реальных обстоятельств в Россию должны поступить биоматериалы и официальное заключение немецких врачей по анализам Навального.

Материнский капитал вырастет на ₽17 тыс.

В следующем году он будет увеличен на 17 265 руб. для семей, в которых появился первый ребенок. Условия планируется изменить и для семей, в которых родится второй ребенок, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Размер маткапитала в 2021 году составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. В противном случае за второго ребенка заплатят 155 550 руб.

Как отметили в Минтруде, всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд руб.

С учетом прогноза рождаемости в следующем году право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей.

«Единая Россия» потеряла большинство в трех парламентах

Всего в единый день голосования 13 сентября прошли выборы в законодательные собрания столиц 22 регионов.