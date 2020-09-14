Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 74,71 (-0,17) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 88,58 (-0,09) Инвестиции, 12:43
Брат убитой аспирантки не стал требовать компенсацию с историка Соколова Общество, 19:51 Как стиль athleisure повлиял на современную моду «РБК Стиль» и Hugo Boss, 19:48 Генпрокуратура отправила новый запрос в Германию по делу Навального Политика, 19:41 Министр спорта Украины рассказал о задаче Зеленского провести Олимпиаду Спорт, 19:31 ЦСКА обыграл по буллитам «Барыс» и одержал пятую победу подряд Спорт, 19:29 В МВД Белоруссии объяснили самозащитой удар в лицо женщине в Жодино Политика, 19:28 Штаб Бабарико сообщил о задержании еще одного члена совета оппозиции Общество, 19:28 Белоруссии дадут $1,5 млрд, Навальный встает с койки. Главные новости РБК Общество, 19:21 МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан Общество, 19:17 Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях Общество, 19:16 На аукционе продадут лимузин президента США Гарри Трумэна Авто, 19:15 Жители Красноярска пожаловались на нашествие тли Общество, 19:09 Встреча Лукашенко и Путина в Сочи продлилась больше 4 часов Политика, 19:04 Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций Политика, 19:03
Общество ,  
0 

Белоруссии дадут $1,5 млрд, Навальный встает с койки. Главные новости РБК

Российский кредит Минску на $1,5 млрд, Навальный начал ходить, насколько проиндексируют маткапитал, что и где потеряла на выборах «Единая Россия»; главные новости — в обзоре РБК

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Москва исполнит договоренность с Минском о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

  • В сложившейся в стране ситуации белорусы должны разбираться сами, сказал во время переговоров Путин.
  • В ответ Лукашенко отметил, что события в Белоруссии показали, что «надо теснее держаться с нашим братом».
  • В свою очередь, Светлана Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко.

Video

Навальный начал вставать с койки в больнице

Клиника «Шарите», в которой лечат российского политика, сообщила, что состояние Алексея Навального значительно улучшилось, и он уже не нуждается в вентиляции легких.

  • Навальный теперь может на время покидать больничную койку.
  • Выводы об отравлении Навального «Новичком» подтвердили две лаборатории из Франции и Швеции. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что версия об отравлении веществом из группы «Новичок» расходится с клинической картиной состояния Навального и не подтвердилась судебно-химическим исследованием.
  • Путин в беседе по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном указал на то, что для выяснения реальных обстоятельств в Россию должны поступить биоматериалы и официальное заключение немецких врачей по анализам Навального.
Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Материнский капитал вырастет на ₽17 тыс.

В следующем году он будет увеличен на 17 265 руб. для семей, в которых появился первый ребенок. Условия планируется изменить и для семей, в которых родится второй ребенок, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

  • Размер маткапитала в 2021 году составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. В противном случае за второго ребенка заплатят 155 550 руб.
  • Как отметили в Минтруде, всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд руб.
  • С учетом прогноза рождаемости в следующем году право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей.

«Единая Россия» потеряла большинство в трех парламентах

Всего в единый день голосования 13 сентября прошли выборы в законодательные собрания столиц 22 регионов.

  • «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в законодательные собрания столиц трех субъектов: в Томске, Новосибирске и Тамбове, где она набрала 24,5%, 44% и 20,6% соответственно.
  • На всех выборах глав регионов победу одержали действующие губернаторы или назначенные врио.
  • Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на прошедших выборах количество нарушений было «меньше, чем когда бы то ни было». Однако, по ее словам, некоторые наблюдатели проявили беспрецедентный уровень хамства.

Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter