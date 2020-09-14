Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших 13 сентября выборах количество нарушений было «меньше, чем когда бы то ни было», заявила Элла Памфилова. Однако некоторые наблюдатели проявили беспрецедентный уровень хамства, отметила глава ЦИК

Элла Памфилова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.

«Я не скажу, что было повсеместно [хамство], наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — сказала Памфилова на пресс-конференции в ЦИКе.

Подводя итоги голосования 13 сентября, она сообщила, что всего выборах участвовали около 257 тыс. наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. «В дни проведения голосования, в том числе досрочного, на избирательных участках присутствовал 177 621 наблюдатель, и плюс 75 507 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 3800 представителей СМИ от 1271 СМИ. Таким образом, за голосованием наблюдали почти 257 тысяч наблюдателей», — сказала глава ЦИК.

В общем выборы прошли «чисто» и «очень достойно», отметила Памфилова, серьезных нарушений на них было минимальное количество, «меньше, чем когда бы то ни было». «Естественно, там, где у нас отменяются результаты голосования или признается недействительной какая-то часть бюллетеней, это свидетельствует только о том, что как никогда жестко мы подходим к достоверности и к определенности результата, чистоте волеизъявления», — добавила она.