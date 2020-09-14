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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших 13 сентября выборах количество нарушений было «меньше, чем когда бы то ни было», заявила Элла Памфилова. Однако некоторые наблюдатели проявили беспрецедентный уровень хамства, отметила глава ЦИК
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.

«Я не скажу, что было повсеместно [хамство], наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — сказала Памфилова на пресс-конференции в ЦИКе.

Подводя итоги голосования 13 сентября, она сообщила, что всего выборах участвовали около 257 тыс. наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. «В дни проведения голосования, в том числе досрочного, на избирательных участках присутствовал 177 621 наблюдатель, и плюс 75 507 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 3800 представителей СМИ от 1271 СМИ. Таким образом, за голосованием наблюдали почти 257 тысяч наблюдателей», — сказала глава ЦИК.

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В общем выборы прошли «чисто» и «очень достойно», отметила Памфилова, серьезных нарушений на них было минимальное количество, «меньше, чем когда бы то ни было». «Естественно, там, где у нас отменяются результаты голосования или признается недействительной какая-то часть бюллетеней, это свидетельствует только о том, что как никогда жестко мы подходим к достоверности и к определенности результата, чистоте волеизъявления», — добавила она.

В ночь после закрытия участков Памфилова заявила, что сообщения о нарушениях, которые публиковала общественная организация «Голос» в виде «Карты нарушений», содержат слишком много непроверенной информации. По этой причине Центризбирком не считал необходимым их проверять. «Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то, что там публикуется. Нет никакой карты нарушений. Ее в принципе нет. Так же, как нет юридической организации», — сказала она тогда. 

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Памфилова пояснила, что любой человек может написать в этой карте все, «что ему взбредет в голову», из-за чего она превращается в «хлам». Женщина отметила, что прежде сотрудники ЦИК занимались проверкой публикуемых на сайте «Голоса» сообщений. «Я же заставляла, просила своих сотрудников, мы тратили массу времени раньше, чтобы разбирать весь тот хлам, извините, который там выкладывается. Заставляла, у меня регионы все работали, а потом поняли, что не стоит тратить на это время и силы», — отметила глава ЦИК.

13 сентября выборы разных уровней прошли в 83 регионах, всего состоялось более 9 тыс. выборов. В 18 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотировались на первый срок. В четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы, членов региональных парламентов избирают в 11 субъектах, выборы в законодательные собрания административных центров состоялись в 22 регионах России.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Элла Памфилова, выборы, итоги
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