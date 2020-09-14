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«Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов

Всего в единый день голосования 13 сентября прошли выборы в законодательные собрания столиц 22 регионов
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

В единый день голосования 13 сентября партия «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в законодательные собрания столиц трех субъектов: в Томске, Новосибирске и Тамбове.

В Томске ЕР формально победила на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. КПРФ набрала 17,5% голосов, «Новые люди» — 15%, ЛДПР — 14%, «Справедливая Россия» — 11%.

В Новосибирске, по предварительным данным, ЕР также потеряла большинство, набрав 44% голосов.

На выборах в Тамбовскую городскую думу ЕР заняла второе место (20,6%), а лидером стала партия «Родина» — 45,7%. На третьем месте коммунисты — 11,2%, ЛДПР набрала почти 8%.

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

В Новосибирске в горсовет прошел глава местного отделения штаба Алексея Навального Сергей Бойко. В Томске на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.

Всего в единый день голосования выборы разных уровней прошли в 83 регионах, всего состоялось более 9 тыс. выборов. В 18 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок. В четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы, членов региональных парламентов избирают в 11 субъектах, выборы в законодательные собрания административных центров состоялись в 22 регионах России.

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На всех выборах глав регионов победу одержали действующие губернаторы или назначенные врио.

После закрытия избирательных участков председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил однопартийцев с успешным результатом на выборах. «Данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации», — заявил тогда Медведев.

Он назвал это «очень приличным» и «достойным» результатом. «Хочу всех поздравить, предварительно, конечно, с этим неплохим результатом», — сказал председатель правящей партии.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: выборы, «Единая Россия», большинство
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