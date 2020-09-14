«Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов

Всего в единый день голосования 13 сентября прошли выборы в законодательные собрания столиц 22 регионов

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

В единый день голосования 13 сентября партия «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в законодательные собрания столиц трех субъектов: в Томске, Новосибирске и Тамбове.

В Томске ЕР формально победила на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. КПРФ набрала 17,5% голосов, «Новые люди» — 15%, ЛДПР — 14%, «Справедливая Россия» — 11%.

В Новосибирске, по предварительным данным, ЕР также потеряла большинство, набрав 44% голосов.

На выборах в Тамбовскую городскую думу ЕР заняла второе место (20,6%), а лидером стала партия «Родина» — 45,7%. На третьем месте коммунисты — 11,2%, ЛДПР набрала почти 8%.