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Первые выборы в России во время пандемии. Главное

В России 11–13 сентября прошли первые выборы после карантина и принятия поправок в Конституцию. Впервые — не считая голосования по поправкам в Основной закон — выборы продлились три дня
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке (Фото: Александр Музыка / ТАСС)

Главное к 9:00 14 сентября

  • МВД и СПЧ не увидели нарушений, способных повлиять на исход выборов.
  • На всех выборах глав регионов победу одержали действующие губернаторы или назначенные врио.
  • На выборах в местные органы власти в Новосибирске и Томске победили соратники Алексея Навального.
  • «Единая Россия» потеряла большинство в городской думе Томска, партии удалось набрать там 24,47% голосов.

Как проходили выборы

  • На выборах губернатора Иркутской области лидирует врио главы региона Игорь Кобзев — у него чуть больше 60%, у Михаила Щапова от КПРФ около 27%.
  • Сопоставимые данные показывает альтернативный подсчет голосов наблюдателями, результаты которого демонстрируют в штабе Щапова. Экс-губернатор Иркутской области, член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко отметил, что около 40% избирателей в регионе отказывались отвечать, за кого голосовали, в рамках экзитпола. По его словам, раньше доля отказов не превышала 15%.

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  • ВЦИОМ в рамках экзитпола зафиксировал сопоставимую долю отказов. Из ответивших на вопрос 63,6% отдали голос за Кобзева, 23,7% — за Щапова.
  • В «Единой России» на основе предварительных данных увидели «уверенную победу» партии в этом электоральном цикле. Об этом заявил на круглом столе по итогам ЕДГ секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, передает корреспондент РБК. В Сибири, по словам Турчака, единороссы лидируют на выборах в заксобрание Новосибирска, гордуму Томска и новосибирскую гордуму. Ранее опрошенные РБК эксперты называли Новосибирск одним из потенциально проблемных для федерального центра регионов на этих выборах.
  • Турчак считает, что «Умное голосование» от ФБК Алексея Навального не сработало. По его словам, по стране было более 1000 кандидатов от «Умного голосования». «В целом по Сибири они получат десяток мандатов. Эта технология не сработала, потому что люди голосуют сердцем и умом», — заключил единоросс.
  • В Новосибирске в Горсовет прошел глава местного отделения штаба Навального Сергей Бойко. В Томске на выборах депутатов Городской Думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.
  • Парламент НАО выбрал Юрия Бездудного губернатором. С апреля этого года он был врио главы региона.
  • Депутаты окружной думы в ХМАО переизбрали губернатором округа Наталью Комарову. Она возглавляет регион с 2010 года.
  • На выборах в Камчатском крае с большим отрывом лидирует врио губернатора Владимир Солодов (там обработано больше 97% бюллетеней), назначенный президентом Путиным на должность в апреле этого года.
  • В Еврейской автономной области лидирует врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
  • На довыборах в Госдуму в двух одномандатных округах прошло дистанционное электронное голосование. Явка в Сеймском одномандатном округе № 110 в Курской области составила 90,59% (всего в списки на электронное голосование там включены 13 184 человека), в Ярославском округе в Ярославской области — 91,54% (в списках — 18 384 человека). Также электронное голосование осуществлялось в Москве на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что эта система работает без сбоев.
  • На губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Татарстане (73,66%), самая низкая — в Смоленской области (22,38%).
  • Для работы на выборах 13 сентября зарегистрировано более 237 тыс. наблюдателей.
  • В Москве работают 30 цифровых избирательных участков, на которых можно проголосовать на допвыборах депутатов Госдумы и региональных выборах. Для голосования на них подано 6,9 тыс. заявлений.

Первые выборы после карантина. Что важно знать
Политика
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Где проходили выборы

  • В России пройдут выборы разных уровней в 83 регионах, причем всего запланировано более 9 тыс. выборов.
  • В 18 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок.
  • Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — главы будут избраны депутатами местного заксобрания.
  • В четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.
  • Членов региональных парламентов избирают в 11 субъектах.
  • В 22 административных центрах проходят выборы в городские думы.
  • Также состоятся выборы более низких уровней — органы местного самоуправления районов, поселений и городских округов, например в Москве выбирают муниципальных депутатов в двух районах — Бабушкинский и Марьино.

Чем этот день голосования отличается от предыдущих

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Этот Единый день голосования станет первым после принятия изменений в Основной закон и после введения эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса. В июле Госдума приняла закон, позволяющий голосовать в течение трех дней на выборах любого уровня. Политологи, оценивая это нововведение, говорили РБК о том, что такое голосование создаст трудности для социологов и штабов для прогнозирования явки и исходов выборов.

Также избиркомам придется обеспечить соблюдение новых эпидемиологических требований. Принятые еще весной поправки в избирательное законодательство разрешили кандидатам собирать подписи через портал «Госуслуги». В помещениях избирательных участков на пол должны быть нанесены линии, указывающие безопасное расстояние между посетителями, им должны измерять температуру и обеспечивать участников голосования санитайзером.

Что касается политических отличий от предыдущих выборов, то в этом году усилилось давление на КПРФ, отмечал в разговоре с РБК сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук. Коммунисты и так отказались выдвигать кандидатов в двух регионах, но после этого еще в пяти ее кандидаты не были зарегистрированы, сказал эксперт. В итоге представители второй по силе партии страны будут участвовать лишь в 11 из 18 губернаторских кампаниях.

Эти выборы стали первыми для нескольких недавно созданных партий — партии владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди», партии «За правду» писателя Захара Прилепина и Партии прямой демократии основателя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова.

Какие были нарушения

  • В СПЧ не увидели серьезных нарушений на выборах, отметив «проблемные сообщения».
  • МВД заявило о «массированных вбросах» сообщений о подкупах и подвозах избирателей и других видах нарушений. Замглавы ведомства Александр Горовой сказал, что эти сообщения будут отработаны в спокойном режиме.
  • После закрытия участков в Иркутской области кандидат от КПРФ Михаил Щапов на брифинге отчитался о подаче 80 жалоб, 14 из которых признаны удовлетворительными. В основном они касались сейф-пакетов для голосования. Так, в субботу партия КПРФ заявила о раздаче штампов с сейф-пакетов на одном из УИК в Усолье-Сибирском.
  • С 11 сентября, когда началось голосование, движение «Голос» сообщало о нескольких тысячах нарушений. В нескольких регионах наблюдатели заявляли о том, что члены избиркомов мешают их работе. В ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других субъектах журналисты также сообщали о запретах производить фото- и видеосъемку.
  • Комментируя информацию о нарушениях, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что пока серьезных инцидентов выявлено не было. В случае обнаружения нарушений ЦИК будет принимать меры очень оперативно и принципиально, пообещала она. Памфилова также упомянула о случаях создания «фейков» о нарушениях журналистами. К примеру, они были зафиксированы в Ленинградской области, говорила глава Центризбиркома. Также она отметила, что на придомовое голосование жалоб не поступало.
  • Накануне выборов, 9 сентября, представители штаба Алексея Навального в Челябинске сообщили, что их координатор был избит неизвестными. Активисты рассказали, что до этого инцидента он получал угрозы. В Липецке также был избит независимый кандидат в депутаты горсовета Александр Наумов. Представитель оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко заявлял, что у них в штабе обнаружили прослушку. В столице республики Коми Сыктывкаре оппозиционному кандидату в депутаты Госсовета от КПРФ Виктору Кокареву неизвестные распылили в лицо перцовый газ.
Авторы: Евгения Кузнецова, Анастасия Антипова, Елизавета Антонова, Наталья Галимова
Теги: выборы, ЦИК, голосование, регионы
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