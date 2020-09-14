Первые выборы в России во время пандемии. Главное
Главное к 9:00 14 сентября
- МВД и СПЧ не увидели нарушений, способных повлиять на исход выборов.
- На всех выборах глав регионов победу одержали действующие губернаторы или назначенные врио.
- На выборах в местные органы власти в Новосибирске и Томске победили соратники Алексея Навального.
- «Единая Россия» потеряла большинство в городской думе Томска, партии удалось набрать там 24,47% голосов.
Как проходили выборы
- На выборах губернатора Иркутской области лидирует врио главы региона Игорь Кобзев — у него чуть больше 60%, у Михаила Щапова от КПРФ около 27%.
- Сопоставимые данные показывает альтернативный подсчет голосов наблюдателями, результаты которого демонстрируют в штабе Щапова. Экс-губернатор Иркутской области, член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко отметил, что около 40% избирателей в регионе отказывались отвечать, за кого голосовали, в рамках экзитпола. По его словам, раньше доля отказов не превышала 15%.
- ВЦИОМ в рамках экзитпола зафиксировал сопоставимую долю отказов. Из ответивших на вопрос 63,6% отдали голос за Кобзева, 23,7% — за Щапова.
- В «Единой России» на основе предварительных данных увидели «уверенную победу» партии в этом электоральном цикле. Об этом заявил на круглом столе по итогам ЕДГ секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, передает корреспондент РБК. В Сибири, по словам Турчака, единороссы лидируют на выборах в заксобрание Новосибирска, гордуму Томска и новосибирскую гордуму. Ранее опрошенные РБК эксперты называли Новосибирск одним из потенциально проблемных для федерального центра регионов на этих выборах.
- Турчак считает, что «Умное голосование» от ФБК Алексея Навального не сработало. По его словам, по стране было более 1000 кандидатов от «Умного голосования». «В целом по Сибири они получат десяток мандатов. Эта технология не сработала, потому что люди голосуют сердцем и умом», — заключил единоросс.
- В Новосибирске в Горсовет прошел глава местного отделения штаба Навального Сергей Бойко. В Томске на выборах депутатов Городской Думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.
- Парламент НАО выбрал Юрия Бездудного губернатором. С апреля этого года он был врио главы региона.
- Депутаты окружной думы в ХМАО переизбрали губернатором округа Наталью Комарову. Она возглавляет регион с 2010 года.
- На выборах в Камчатском крае с большим отрывом лидирует врио губернатора Владимир Солодов (там обработано больше 97% бюллетеней), назначенный президентом Путиным на должность в апреле этого года.
- В Еврейской автономной области лидирует врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
- На довыборах в Госдуму в двух одномандатных округах прошло дистанционное электронное голосование. Явка в Сеймском одномандатном округе № 110 в Курской области составила 90,59% (всего в списки на электронное голосование там включены 13 184 человека), в Ярославском округе в Ярославской области — 91,54% (в списках — 18 384 человека). Также электронное голосование осуществлялось в Москве на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что эта система работает без сбоев.
- На губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Татарстане (73,66%), самая низкая — в Смоленской области (22,38%).
- Для работы на выборах 13 сентября зарегистрировано более 237 тыс. наблюдателей.
- В Москве работают 30 цифровых избирательных участков, на которых можно проголосовать на допвыборах депутатов Госдумы и региональных выборах. Для голосования на них подано 6,9 тыс. заявлений.