Первые выборы в России во время пандемии. Главное

Где проходили выборы

В России пройдут выборы разных уровней в 83 регионах, причем всего запланировано более 9 тыс. выборов.

В 18 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок.

Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — главы будут избраны депутатами местного заксобрания.

В четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Членов региональных парламентов избирают в 11 субъектах.

В 22 административных центрах проходят выборы в городские думы.

Также состоятся выборы более низких уровней — органы местного самоуправления районов, поселений и городских округов, например в Москве выбирают муниципальных депутатов в двух районах — Бабушкинский и Марьино.

Чем этот день голосования отличается от предыдущих

Этот Единый день голосования станет первым после принятия изменений в Основной закон и после введения эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса. В июле Госдума приняла закон, позволяющий голосовать в течение трех дней на выборах любого уровня. Политологи, оценивая это нововведение, говорили РБК о том, что такое голосование создаст трудности для социологов и штабов для прогнозирования явки и исходов выборов.

Также избиркомам придется обеспечить соблюдение новых эпидемиологических требований. Принятые еще весной поправки в избирательное законодательство разрешили кандидатам собирать подписи через портал «Госуслуги». В помещениях избирательных участков на пол должны быть нанесены линии, указывающие безопасное расстояние между посетителями, им должны измерять температуру и обеспечивать участников голосования санитайзером.

Что касается политических отличий от предыдущих выборов, то в этом году усилилось давление на КПРФ, отмечал в разговоре с РБК сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук. Коммунисты и так отказались выдвигать кандидатов в двух регионах, но после этого еще в пяти ее кандидаты не были зарегистрированы, сказал эксперт. В итоге представители второй по силе партии страны будут участвовать лишь в 11 из 18 губернаторских кампаниях.

Эти выборы стали первыми для нескольких недавно созданных партий — партии владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди», партии «За правду» писателя Захара Прилепина и Партии прямой демократии основателя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова.

Какие были нарушения