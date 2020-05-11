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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней, власти предложили регионам план по снятию ограничений из-за вируса, Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота, парад Победы в Минске. Главное за выходные — в подборке РБК

В России с 12 мая завершится период нерабочих дней

Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам по ситуации с коронавирусом. Глава государства объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики, а также о прекращении режима нерабочих дней и постепенном снятии ограничений.

  • «С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — заявил он. При этом президент сказал, что пока на территории страны будет исключено проведение массовых мероприятий, а также призвал людей старшего возраста «еще потерпеть» и соблюдать ограничения.
  • В качестве мер поддержки Путин предложил в первую очередь поддержать семьи с детьми. Он предложил единоразовую выплату по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет, установить выплаты в размере 5 тыс. руб. на три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет, выплачивать по ½ от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей и вдвое увеличить пособие по уходу за детьми.
  • В качестве дополнительных мер поддержки бизнеса Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших из-за коронавируса отраслей, а также полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.
  • Также президент заявил и о мерах поддержки для самозанятых. Он предложил вернуть им налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме, и предоставить всем самозанятым «налоговый капитал» в размере одного МРОТ.

В Белоруссии прошел парад Победы

Страна стала единственной на постсоветском пространстве, в которой в этом году прошел военный парад. Другие государства отменили или изменили мероприятия из-за коронавирусной пандемии.

  • «В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире» есть те, кто осуждает власти страны за решение провести парад, несмотря на пандемию коронавируса, сказал президент Александр Лукашенко. «На нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни», — добавил он.
  • В Москве прошла только воздушная часть парада. В общей сложности над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.
  • Президент Владимир Путин пообещал, что в обычном формате традиционные мероприятия пройдут позже. «Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», — сказал он.

Воздушный парад Победы в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

Власти предложили регионам план по снятию ограничений из-за коронавируса

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений. Всего этапов три.

  • На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также откроются небольшие непродовольственные магазины, «исключающие одномоментный контакт большого числа людей».
  • Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничение по числу людей, находящихся в магазине, продолжит действовать. На последнем этапе будут открыты все рестораны, кафе, магазины, школы и т.д. без ограничений.
  • Однако ношение масок на всех этапах останется обязательным, как и другие меры, например, соблюдение дистанции 1,5 м.
  • В Грозном ограничения будут ослаблены уже с этой недели, заявил глава региона Рамзан Кадыров. На Ямале жителям разрешат гулять и заниматься спортом, при условии соблюдения дистанции, с 12 мая. В Псковской области жителям дали возможность ходить на прием к стоматологу и на кладбища. В Тульской области гражданам разрешили гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. Кроме того, различные послабления режима самоизоляции были сделаны в Саратовской, Калининградской, Омской, Тюменской, Калужской и Ульяновской областях, республике Татарстан.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по эпидемиологической обстановке в стране заявила, что по состоянию на 11 мая показатели одиннадцати российских регионов позволяют им начать поэтапную отмену ограничительных мер. Еще 22 региона близки к этому, добавила она.

Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

  • На 1 апреля вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы составили всего 705 млн руб., за месяц остатки по этим видам счетов сократились на 7 млрд руб. В марте на фоне обвала на мировых рынках цены на золото росли — по данным ЦБ, необходимым для расчетов, к 1 апреля стоимость 1 г золота выросла примерно с 3,5 тыс. до 4 тыс. руб.
  • В оборотной ведомости Промсвязьбанка на 1 апреля не выделены счета, на которых отражаются вложения в драгоценные металлы. Но из данных агрегированного баланса банков из топ-30 следует, что запасы золота в Промсвязьбанке за месяц упали приблизительно на 2 т: на 1 марта они составляли 2,2 т, а на 1 апреля — 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез», — заявил Осадчий.
  • Помимо Промсвязьбанка, в марте запасы золота сокращали банк «Открытие» и Сбербанк. «Открытие» продал больше половины имеющегося объема — 57,85%, или 3,4 т. Сбербанк уменьшил свои запасы золота на 16%, или на 2,8 т.
Авторы: Андрей Гатинский, Михаил Юшков
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