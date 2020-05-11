Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней, власти предложили регионам план по снятию ограничений из-за вируса, Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота, парад Победы в Минске. Главное за выходные — в подборке РБК

В России с 12 мая завершится период нерабочих дней

Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам по ситуации с коронавирусом. Глава государства объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики, а также о прекращении режима нерабочих дней и постепенном снятии ограничений.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — заявил он. При этом президент сказал, что пока на территории страны будет исключено проведение массовых мероприятий, а также призвал людей старшего возраста «еще потерпеть» и соблюдать ограничения.

В качестве мер поддержки Путин предложил в первую очередь поддержать семьи с детьми. Он предложил единоразовую выплату по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет, установить выплаты в размере 5 тыс. руб. на три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет, выплачивать по ½ от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей и вдвое увеличить пособие по уходу за детьми.

В качестве дополнительных мер поддержки бизнеса Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших из-за коронавируса отраслей, а также полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Также президент заявил и о мерах поддержки для самозанятых. Он предложил вернуть им налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме, и предоставить всем самозанятым «налоговый капитал» в размере одного МРОТ.

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