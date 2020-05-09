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Кадыров разрешил работать малым предприятиям в сфере услуг в Грозном

В Грозном со следующей недели возобновят работу малые предприятия в сфере услуг, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

«Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО (станций технического обслуживания — РБК), хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», — сказал он.

Кадыров отметил, что передал соответствующее поручение мэру Грозного Исе Хаджимурадову.

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Рамзан Кадыров во время заседания штаба&nbsp;по борьбе с COVID-19

С марта из-за коронавируса в Чечне действует режим самоизоляции, жителям можно выходить из дома для получения экстренной медпомощи, за продуктами и в аптеку. В регионе также закрыли все кафе, рестораны и места массового скопления людей.

В начале апреля Кадыров запретил гражданам выходить на улицы с 20:00 до 08:00, а затем республика закрыла границы. На майские праздники в Чечне перестал ходить общественный транспорт.

В Чечне с начала распространения инфекции заразились 705 человек, восемь пациентов умерли и 369 выздоровели.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, коронавирус
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