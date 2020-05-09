Кадыров разрешил работать малым предприятиям в сфере услуг в Грозном
В Грозном со следующей недели возобновят работу малые предприятия в сфере услуг, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети «ВКонтакте».
«Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО (станций технического обслуживания — РБК), хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», — сказал он.
Кадыров отметил, что передал соответствующее поручение мэру Грозного Исе Хаджимурадову.
С марта из-за коронавируса в Чечне действует режим самоизоляции, жителям можно выходить из дома для получения экстренной медпомощи, за продуктами и в аптеку. В регионе также закрыли все кафе, рестораны и места массового скопления людей.