Кадыров разрешил работать малым предприятиям в сфере услуг в Грозном

В начале апреля Кадыров запретил гражданам выходить на улицы с 20:00 до 08:00, а затем республика закрыла границы. На майские праздники в Чечне перестал ходить общественный транспорт.

В Чечне с начала распространения инфекции заразились 705 человек, восемь пациентов умерли и 369 выздоровели.