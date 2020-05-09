Лукашенко ответил противникам проведения парада Победы на фоне пандемии

На торжествах в Минске президент Белоруссии заявил, что страна не могла отказаться от проведения парада в честь юбилея Победы, так как у нее «не было другого выбора». Власти решили провести мероприятие, несмотря на пандемию

Белоруссия не могла отказаться от проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на праздновании в Минске заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили так же», — заверил он.

По словам Лукашенко, «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире» есть те, кто осуждает власти страны за решение провести парад, несмотря на пандемию коронавируса.

«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов, — заявил он. — На нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни».

В этом году парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он прошел в честь всех граждан СССР, которые погибли в годы войны, добавил Лукашенко.

Как передает БелТА, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. В составе механизированной колонны прошли танки Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортеры и другая техника. В воздушной части парада были задействованы 36 самолетов и вертолетов.

В 21:30 на площади Победы начнется праздничный концерт, также запланирован фейерверк.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии перенести торжества в честь Дня Победы и другие массовые мероприятия. В организации указали на невозможность обеспечить дистанцию между участниками и высокий риск передачи вируса. Несмотря на это, Лукашенко отказался отменять парад.

25 апреля в Белоруссии прошел субботник, посвященный 75-летию Победы, в нем принял участие и Лукашенко. После этого российский «Первый канал» выпустил сюжет об «очередной вспышке» коронавирусной инфекции в Белоруссии, к которой привел отказ властей отменить массовые мероприятия. В ответ на это власти республики лишили аккредитации съемочную группу телеканала.

По данным Минздрава Белоруссии, по состоянию на 8 мая в стране подтверждена 21 тыс. случаев заболевания COVID-19, умер 121 человек, более 5 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В городах России 9 мая состоятся только авиапарад и праздничные салюты. Наземная часть парада отменена из-за пандемии, шествие «Бессмертного полка» состоится в видеоформате.