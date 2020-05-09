В Москве прошел воздушный парад Победы

Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве. Прямую трансляцию вел телеканал РБК.

В общей сложности над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. В их числе — военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замкнули пролет вертолетов пять Ми-28Н «Ночной охотник».

Открыл самолетный строй разведчик А-50У. За ним следом пролетели три самолета Ил-76МД, дальние бомбардировщики Ту-95МС и четыре «стратега» Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160. Затем проследовал топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые сымитировали дозаправку в воздухе. Следом пролетели четыре самолета МиГ-29СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и квартет истребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». Кроме того, в параде задействовали четыре истребителя пятого поколения Су-57.

Также в воздушной части приняли участие бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ. Следом за ними пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Завершили воздушную часть парада шесть штурмовиков Су-25, которые при помощи специального дыма окрасили небо в цвета российского триколора.