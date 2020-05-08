Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Два Кубка и 16 тренеров. Как жил «Локомотив» без Семина Спорт, 00:00 Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений Общество, 08 мая, 23:51 Ведущий «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом Общество, 08 мая, 23:40 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 08 мая, 23:28 США назвали России условие для продления договора СНВ Политика, 08 мая, 23:23 Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России Общество, 08 мая, 23:13 ВОЗ ответила на данные о низкой заболеваемости COVID-19 среди курильщиков Общество, 08 мая, 23:02 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката Общество, 08 мая, 22:50 В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены Общество, 08 мая, 22:47 Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии Экономика, 08 мая, 22:40 За сутки среди российских военных нашли еще 36 заболевших COVID-19 Общество, 08 мая, 22:22 Сборная России по шахматам потеряла шансы на победу в Кубке наций Спорт, 08 мая, 22:13 Пять замен за матч в футболе и Орешкин в ЦСКА. Главное в спорте за 8 мая Спорт, 08 мая, 22:00 В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений Общество, 08 мая, 21:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений

План включает в себя три этапа. Однако все это время те, кто входит в группу риска по заболеванию, в том числе пожилые и страдающие хроническими заболеваниями, должны будут оставаться дома
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство предложило ослаблять антивирусные меры в регионах в следующем порядке:

  • На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить работу смогут «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный контакт большого числа людей». В первую очередь вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, указывает ведомство.
  • Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится.
  • На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг — уже без ограничений по числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные учреждения.

Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в группе риска, — для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями дыхательных органов. На всех этапах режим самоизоляции для них сохраняется.

Помимо этого, до отмены всех ограничений обязательным остается «принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все три этапа останется обязательным и ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше 1,5 м.

Решение об ослаблении мер главы регионов на каждом этапе будут принимать по предложению главных санитарных врачей субъектов. Оцениваться готовность региона к снятию ограничений будет по ряду таких параметров, как коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один больной до его изоляции), количество свободных мест в больницах и охват тестированием. «Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — отмечает Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации по организации работы с соблюдением мер безопасности и профилактики для каждого вида бизнеса. «Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», — отметила она.

В частности, речь идет о тех рекомендациях, которые Роспотребнадзор выпустил «на опережение» для кафе и ресторанов и парикмахерских.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, ограничения
Материалы по теме
В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений
Общество
В мэрии назвали решение Путина условием ослабления самоизоляции в Москве
Политика
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter