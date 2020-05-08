Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений

План включает в себя три этапа. Однако все это время те, кто входит в группу риска по заболеванию, в том числе пожилые и страдающие хроническими заболеваниями, должны будут оставаться дома

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Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство предложило ослаблять антивирусные меры в регионах в следующем порядке:

На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить работу смогут «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный контакт большого числа людей». В первую очередь вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, указывает ведомство.

Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится.

На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг — уже без ограничений по числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные учреждения.

Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в группе риска, — для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями дыхательных органов. На всех этапах режим самоизоляции для них сохраняется.

Помимо этого, до отмены всех ограничений обязательным остается «принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы», говорится в сообщении Роспотребнадзора.