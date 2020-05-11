Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. Соответствующий указ размещен на сайте областной администрации.

В приложении к документу говорится, что ограничительные меры не относятся к занятию местными жителями спортом на открытом воздухе в парках при условии, что в совместных занятиях должны участвовать не более двух человек на расстоянии более 5 м.

Также граждане могут гулять на открытом воздухе в парках при условии использования средств индивидуальной защиты.

«Ограничения, установленные настоящим подпунктом [запретить на территории Тульской области по 31 мая 2020 года], не распространяются на деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области» — говорится в указе.

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