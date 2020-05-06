Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

Открытие непродовольственных магазинов власти Псковской области увязали с рядом требований

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры. Соответствующее сообщение размещено на сайте администрации региональной администрации.

В частности, разрешено возобновить работу разрешено магазинам, которые реализуют товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости и имеющие отдельный вход с улицы. Разрешено им продавать в том числе «искусственные цветы».

Помимо этого, с 6 мая гражданам разрешено посещение кладбищ. В перечень организаций, которые не подпадают под действие президентского указа о нерабочих днях, внесены компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

Также к работе смогут вернуться компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала. Обязательное условие — работа по предварительной записи с одновременным нахождением во всех помещениях не более 4-х человек.

С 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник, при условии оказания услуг по предварительной записи, с соблюдением пациентами социального дистанцирования. Клиенты таких медицинских компаний должны находиться в перчатках и в масках (кроме времени непосредственного оказания стоматологических услуг).