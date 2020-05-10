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В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

На Кубани карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 23 мая. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба, передает «РБК Кубань».

«21 мая мы посмотрим, какая будет эпидемиологическая ситуация в крае и что мы можем открывать. Но пока говорить об этом преждевременно», — отметил губернатор.

По его словам, две недели назад, когда в регионе было 900–1000 заболевших, ситуация была управляемая, всех контактных пациентов можно было изолировать. «Сейчас уже 1929 заболевших. И вряд ли это уже возможно сделать», — сказал Кондратьев.

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Власти Омской области также продлили режим самоизоляции. По мнению регионального управления Роспотребнадзора, из-за значительного прироста заболеваемости оснований для смягчения ограничительных мер пока нет. В области зафиксированы 279 случаев COVID-19.

Об аналогичных мерах сообщил ямальский портал «Ноябрьск 24». Глава региона Дмитрий Артюхов заявил, что карантин на Ямале продлят до 31 мая, однако после 12 мая жителям края разрешат гулять и заниматься спортом при соблюдении дистанции.

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая. Следом аналогичные меры приняли власти Подмосковья.

Теги: Краснодарский край, карантин, коронавирус
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