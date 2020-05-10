В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

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На Кубани карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 23 мая. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба, передает «РБК Кубань».

«21 мая мы посмотрим, какая будет эпидемиологическая ситуация в крае и что мы можем открывать. Но пока говорить об этом преждевременно», — отметил губернатор.

По его словам, две недели назад, когда в регионе было 900–1000 заболевших, ситуация была управляемая, всех контактных пациентов можно было изолировать. «Сейчас уже 1929 заболевших. И вряд ли это уже возможно сделать», — сказал Кондратьев.

Власти Омской области также продлили режим самоизоляции. По мнению регионального управления Роспотребнадзора, из-за значительного прироста заболеваемости оснований для смягчения ограничительных мер пока нет. В области зафиксированы 279 случаев COVID-19.