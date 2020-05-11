Голикова заявила о готовности 11 регионов к выходу из карантина

Из 85 российских регионов на сегодняшний день к началу отмены карантинных мер, принятых для сдерживания эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, готовы одиннадцать, заявила Татьяна Голикова

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По состоянию на 11 мая показатели одиннадцати российских регионов позволяют им начать поэтапную отмену ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на совещании по эпидемиологической обстановке в стране заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если бы сегодня с субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решения по ослаблению ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11. Большая или маленькая эта цифра сейчас судить сложно, но мы первый раз сегодня произносим эту цифру, что из наших 85 регионов страны 11 могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер», — сказала вице-премьер.

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