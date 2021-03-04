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Девять регионов без вакцины, рекорды частных инвесторов. Главное за день

Проблемы с вакцинацией в России, российские биржи в 2020 году поставили рекорд благодаря притоку частных инвесторов, «дело Мисюриной» закрыто; главные новости — в обзоре РБК

Путин заявил о проблемах с вакцинацией

В девяти регионах России до сих пор не начали вакцинацию, есть проблемы с логистикой, распределением вакцин и организацией прививочных пунктов, рассказал президент Владимир Путин. О каких регионах идет речь, он не уточнил.

  • В декабре 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что вакцинация стартовала во всех регионах. По словам президента, обе дозы вакцины от коронавируса в России получили 2 млн человек, еще 2 млн пока укололись только первой дозой. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее заявляла, что, чтобы избежать третьей волны COVID-19, за два месяца необходимо привить четверть населения страны.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Инвесторы-физлица обеспечили рекорд российским биржам

Интерес физлиц к торгам на бирже за время пандемии и вынужденного карантина вырос настолько, что в 2020 году розничные инвесторы заняли 47% рынка акций и депозитарных расписок, подсчитал ЦБ. Всего в прошлом году россияне открыли 5,6 млн брокерских счетов.

  • В 2021 году интерес к торгам на бирже у россиян не спадает: в четверг, 4 марта, Мосбиржа отчиталась о том, что за февраль счета открыли 888 тыс. человек. Объем торгов только на фондовом рынке достиг рекордных 118 трлн руб. за год. Данные Мосбиржи об общем количестве розничных инвесторов даже выше, чем у ЦБ: 10,3 млн человек.
  • ЦБ объясняет приток инвесторов снижением ставок по депозитам до минимальных исторических уровней на фоне мягкой денежно-кредитной политики (в 2020 году доходность по вкладу, открытому год назад, составила 6%), возможностью быстрого открытия счета через мобильное приложение и ростом интереса людей к самостоятельным инвестициям.
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В ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти

Страны ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти на 0,5 млн барр. в сутки в апреле, а оставить ее на нынешнем уровне, сообщил Bloomberg. Но, по данным источника РБК, России и Казахстану разрешили нарастить добычу нефти в апреле на 130 тыс. барр. и на 20 тыс. барр. в сутки соответственно.

  • На фоне этого нефть Brent с поставкой в мае 2021 года выросла на 4,6%, до $67,07.

Суд вновь отказался признать врача Мисюрину виновной в смерти пациента

Мосгорсуд повторно отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. В ее действиях не нашли состава преступления.

  • Один из пациентов Мисюриной умер в 2013 году, он страдал сразу от трех тяжелых заболеваний. Само дело возбудили через полтора года после инцидента, и в январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Елену Мисюрину к двум годам колонии по ст. 238 УК РФ, несмотря на то что сторона обвинения запрашивала условный срок. Приговор Мисюриной вызвал резкую критику медицинского сообщества, с требованием ее освобождения выступали известные врачи и руководители больниц Москвы.

В чем заключалось дело Мисюриной и почему за нее вступились врачи — в статье РБК.

Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной
Общество
Елена Мисюрина

Кремль ответил на условие Госдепа по новым санкциям

Россия выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия, исполнение которых Вашингтон называет необходимым условием для того, чтобы в отношении России не вводился новый раунд санкций из-за отравления Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • О полной ликвидации запасов химического оружия Россия отчиталась еще в 2017 году. Но власти США считают, что Москва ведет незадекларированную программу исследований в этой области, и ждут от российских властей допуска инспекторов на объекты. Песков заявил, что Россия сама ждет от своих визави исполнения требований конвенции. В 2017 году, после отчета России о ликвидации всех запасов отравляющих веществ, в Госдепе сообщили, что Соединенные Штаты завершат программу к 2023 году.

В чем суть новых санкций США по делу Навального — в разборе РБК.

Первые санкции Байдена против России. Главное
Политика
Джо Байден

Что еще случилось сегодня:

  • «Роскосмос» запустил собственный телеканал «Первый космический».
  • Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о передаче Закарпатской Украины России в обмен на вакцину.
  • На сайте Минюста появилась запись о том, что он исключил фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов, но спустя час министерство назвало произошедшее технической ошибкой. 
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости коронавирус вакцинация Владимир Путин санкции Елена Мисюрина биржа
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