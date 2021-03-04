«Роскосмос» запустил собственный телеканал

«Первый космический» будет транслировать научно-популярные передачи и фильмы о космосе. В прошлом году «Роскосмос» обещал снять и первый художественный фильм на орбите, но в правительстве предупредили, что бюджетных денег не дадут

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запускает телеканал «Первый космический», говорится в сообщении госкорпорации. Старт вещания — сегодня, 4 марта.

«Эфирное наполнение «Первого космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства», — уточнили в «Роскосмосе».

Эфир будет вестись по спутниковой связи (партнером проекта выступает оператор «Триколор») и онлайн.

Проморолик телеканала «Первый ТВЧ» опубликован в его YouTube-канале. «Первый ТВЧ» занимается производством контента для других телеканалов, в их числе развлекательные и познавательные «Рыболов», «Зоо ТВ», «Рыжий», «В мире животных», «Первый космический», «Охотник и рыболов».