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«Роскосмос» запустил собственный телеканал

«Первый космический» будет транслировать научно-популярные передачи и фильмы о космосе. В прошлом году «Роскосмос» обещал снять и первый художественный фильм на орбите, но в правительстве предупредили, что бюджетных денег не дадут
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запускает телеканал «Первый космический», говорится в сообщении госкорпорации. Старт вещания — сегодня, 4 марта.

«Эфирное наполнение «Первого космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства», — уточнили в «Роскосмосе».

Эфир будет вестись по спутниковой связи (партнером проекта выступает оператор «Триколор») и онлайн.

Проморолик телеканала «Первый ТВЧ» опубликован в его YouTube-канале. «Первый ТВЧ» занимается производством контента для других телеканалов, в их числе развлекательные и познавательные «Рыболов», «Зоо ТВ», «Рыжий», «В мире животных», «Первый космический», «Охотник и рыболов».

В «Роскосмосе» обещают, что новый телеканал «объединит в себе научный подход и доступность повествования, а главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов».

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В конце сентября «Роскосмос» сообщил, что вместе с партнерами намерен снять первую художественную ленту в космосе. Это произошло через несколько месяцев после того, как стало известно о подготовке съемок фильма с Томом Крузом на МКС при сотрудничестве Илона Маска и NASA — часть съемок ленты планируется провести на МКС.

Картина «Роскосмоса» получила рабочее название «Вызов», снимать ее будут с участием «Первого канала» и продюсерской студии Yellow, Black and White. Съемки должны начаться осенью 2021 года, в ноябре 2020 года «Роскосмос» начал отбор актрисы на главную женскую роль.

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Источники финансирования съемок «Роскосмос» и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не раскрыли. Но вице-пермьер Юрий Борисов, курирующий оборонку, предупредил, что бюджетные деньги на это выделять не будут. Оплачивать производство фильма «Роскосмосу» придется за счет частных спонсоров. «Я вам гарантированно могу сказать, что, пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу», — предупредил Борисов.

Автор
Георгий Тадтаев
Роскосмос телеканал космос
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