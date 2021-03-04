МИД Словакии извинился за слова о передаче части Украины за «Спутник V»

В ведомстве подчеркнули, что высказывание главы правительства Словакии о передаче «Закарпатской Украины» России было неуместным

Иван Корчок (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину. Об этом он написал в Facebook.

«Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», — сказал он.

Корчок также подчеркнул, что за несколько дней до инцидента министры очень хорошо общались в Киеве.

Накануне, 3 марта, глава правительства Словакии Игор Матович в ходе интервью пошутил, что в обмен на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещал Москве «Закарпатскую Украину». После этого он добавил, что существует предвзятое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.