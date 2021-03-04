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МИД Словакии извинился за слова о передаче части Украины за «Спутник V»

В ведомстве подчеркнули, что высказывание главы правительства Словакии о передаче «Закарпатской Украины» России было неуместным
Иван Корчок
Иван Корчок (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину. Об этом он написал в Facebook.

«Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», — сказал он.

Корчок также подчеркнул, что за несколько дней до инцидента министры очень хорошо общались в Киеве.

Премьер Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»
Политика
<p>Игор Матович</p>

Накануне, 3 марта, глава правительства Словакии Игор Матович в ходе интервью пошутил, что в обмен на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещал Москве «Закарпатскую Украину». После этого он добавил, что существует предвзятое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывания Матовича некорректными, отметив, они портят «дружеские и очень искренние отношения» между Украиной и Словакией. Позднее внешнеполитическое ведомство сообщило, что в МИД вызвали временного поверенного в делах Словацкой Республики на Украине Матуша Корбу, украинская сторона выразила ему протест. Кроме того, Киев потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии.

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Словакия — вторая страна Евросоюза, одобрившая использование российской вакцины «Спутник V». Согласно действующему плану, в стану будут поставлены 2 млн доз препарата. Предполагается, что 1 млн доз Словакия получит уже в мае-июне 2021 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Авторы
Екатерина Митрохина, Наталья Демченко
Словакия Украина вакцина Закарпатье
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