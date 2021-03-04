Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
Главу Кемерово госпитализировали с переломом пяти ребер Общество, 16:37 Дизайн, простор и функционал: как изменились подъезды в жилых домах Недвижимость, 16:32 Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной Общество, 16:18 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 16:15 Пять причин обновления b2b-брендов Pro, 16:10 Российские лыжницы завоевали первую медаль на чемпионате мира Спорт, 16:10 Что такое NFT-токены. И причем тут Бэнкси Крипто, 16:09 Старейший банк Колумбии начал работать с криптоактивами в тестовом режиме Крипто, 16:05 Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста Политика, 16:03 УЕФА перенес ответный матч «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Спорт, 16:03 Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс. Политика, 15:54 Власти Шри-Ланки заявили об одобрении экстренного применения «Спутника V» Общество, 15:50 «Симпсонов» продлили еще на два сезона Стиль, 15:46 МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году Технологии и медиа, 15:46
Финансы ,  
0 

Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций

Розничные инвесторы все более заметны на фондовом рынке. Как показывают данные ЦБ, по итогам 2020 года они обеспечили практически половину объема торгов на рынке акций
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Массовый приток инвесторов — физических лиц на фондовый рынок привел к тому, что объем биржевых торгов в 2020 году достиг рекорда, при этом розничные инвесторы заняли 47% рынка акций и депозитарных расписок, сообщил Центральный банк в обзоре «Ключевые показатели профучастников рынка ценных бумаг».

Совокупный объем биржевых операций покупки и продажи, совершенных профучастниками за год, составил рекордные 1625 трлн руб., что на 19% больше, чем годом ранее. В расчет объемов торгов входят обороты торгов на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке РЕПО.

Наибольшие темпы роста объема торгов наблюдались в четвертом квартале (447 трлн руб., +35% в годовом выражении). Объем торгов только на фондовом рынке достиг 37 трлн руб. в четвертом квартале и 118 трлн руб. за год (рост на 64 и 59% соответственно).

Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla
Финансы
Олег Тиньков

В структуре торгов также произошли изменения: доля акций и депозитарных расписок увеличилась с 36 до 60%. При этом инвесторы — физические лица к концу года заняли долю 47% на рынке акций и депозитарных расписок против 34% годом ранее.

В 2020 году наблюдался усиленный приток инвесторов на биржу: россияне открыли 5,6 млн брокерских счетов. В основном он идет через банки: через них пришли 85% клиентов, на нефинансовые компании (брокерские и управляющие) приходятся остальные 15%. Регулятор объясняет приток инвесторов снижением ставок по депозитам до минимальных исторических уровней на фоне мягкой денежно-кредитной политики (в 2020 году доходность по вкладу, открытому год назад, составила 6%), возможностью быстрого открытия счета через мобильное приложение и ростом интереса людей к самостоятельным инвестициям. Таким образом, в 2020 году доля уникальных клиентов на брокерском обслуживании достигла 12% экономически активного населения страны, делает вывод ЦБ.

Открытие новых счетов продолжилось и в 2021 году. В четверг, 4 марта, Мосбиржа отчиталась о том, что за февраль счета открыли 888 тыс. человек, а общее число инвесторов достигло 10,3 млн человек. Данные ЦБ и Мосбиржи несколько отличаются.

Читайте на РБК Pro
На привозе: как глава Delivery Club выручил ₽10 млрд, работая курьером Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Инвестиции населения на фондовом рынке за год почти удвоились
Финансы
Фото:Justin Lane / EPA / ТАСС

Впрочем, не все владельцы брокерских счетов активно торгуют на бирже. По данным ЦБ по итогам 2020 года, доля активных клиентов банков и нефинансовых компаний на брокерском обслуживании достигла примерно 18%.

Автор
Павел Казарновский
фондовый рынок акции
Материалы по теме
Набиуллина призвала начинающих инвесторов «не класть яйца в одну корзину»
Финансы
Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter