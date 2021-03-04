Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций

Розничные инвесторы все более заметны на фондовом рынке. Как показывают данные ЦБ, по итогам 2020 года они обеспечили практически половину объема торгов на рынке акций

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Массовый приток инвесторов — физических лиц на фондовый рынок привел к тому, что объем биржевых торгов в 2020 году достиг рекорда, при этом розничные инвесторы заняли 47% рынка акций и депозитарных расписок, сообщил Центральный банк в обзоре «Ключевые показатели профучастников рынка ценных бумаг».

Совокупный объем биржевых операций покупки и продажи, совершенных профучастниками за год, составил рекордные 1625 трлн руб., что на 19% больше, чем годом ранее. В расчет объемов торгов входят обороты торгов на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке РЕПО.

Наибольшие темпы роста объема торгов наблюдались в четвертом квартале (447 трлн руб., +35% в годовом выражении). Объем торгов только на фондовом рынке достиг 37 трлн руб. в четвертом квартале и 118 трлн руб. за год (рост на 64 и 59% соответственно).

В структуре торгов также произошли изменения: доля акций и депозитарных расписок увеличилась с 36 до 60%. При этом инвесторы — физические лица к концу года заняли долю 47% на рынке акций и депозитарных расписок против 34% годом ранее.