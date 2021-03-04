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Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной

Московский городской суд повторно отменил приговор врачу Елене Мисюриной, не найдя состав преступления. Ей предъявили обвинение спустя полтора года после смерти пациента, суд первый инстанции приговорил ее к двум годам колонии
Елена Мисюрина
Елена Мисюрина (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд повторно отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. «<...> приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ, отменен, уголовное дело прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием состава преступления», — прокомментировал представитель Мосгорсуда.

«Мы счастливы <...> Закончился процесс честно и абсолютно справедливо», — сказал РБК адвокат Мисюриной Анатолий Клейменов, добавив, что следствие началось семь лет назад, в 2014 году.

В чем суть дела Мисюриной

Летом 2013 года в клинику «ГеноТехнология», где Елена Мисюрина работала гемотологом, обратился пациент, страдающий тремя заболеваниями: несахарным диабетом, миелофиброзом и раком предстательной железы. Врач провела процедуру трепанобиопсии (забор образца костного мозга в области таза), после чего мужчина самостоятельно покинул клинику. Вечером того же дня мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на боль в животе и был госпитализирован в клинику «Медси», которая тогда принимала больных по ОМС. Через несколько дней мужчина умер в реанимации клиники.

Уголовное дело в отношении Мисюриной было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в 2015 году, то есть спустя полтора года после смерти пациента. Еще через год, в 2016-м, обвинение было переквалифицировано на более тяжкий состав по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Рассмотрение дела в суде началось в 2017 году, на время проведения следствия гематолог находилась под подпиской о невыезде.

В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Елену Мисюрину к двум годам колонии по ст. 238 УК РФ, несмотря на то что сторона обвинения запрашивала условный срок. В этот период гематолог уже работала в должности руководителя гематологического отделения московской больницы № 52. По версии следствия, Мисюрина «нарушила методику, тактику и технику выполнения» трепанобиопсии и повредила кровеносные сосуды, отчего впоследствии мужчина умер. В мотивировочной части решения суда говорилось, что медик ввела биопсийную иглу «в область крестца, а не в гребень правой подвздошной кости», в чем суд и усмотрел нарушение техники. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на решение, вскрытие проводил врач-патологоанатом, работавший по совместительству в «Медси», в результате он пришел к выводу, что смерть наступила от кровотечения из поврежденных сосудов после биопсии.

Главврачи московских больниц вступились за осужденную за смерть пациента
Общество
Елена Мисюрина

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Врач была взята под стражу до вступления приговора в силу, впоследствии меру пресечения обжаловали как ее адвокаты Анатолий Клейменов и Мария Зайцева, так и прокуратура Юго-Западного округа Москвы. После оглашения приговора Елена Мисюрина рассказала, что неоднократно слышала от следователя по делу, что его исход предрешен и не в ее пользу. Также она заявила, что процедуру трепанобиопсии провела правильно, так как в случае попадании иглы в крестец у пациента наступил бы сильнейший болевой синдром.

Реакция врачебного сообщества на приговор

Приговор Мисюриной вызвал резкую критику сообщества, с требованием ее освобождения выступали известные врачи и руководители больниц Москвы. Главный врач столичной больницы № 52, где работала медик, Марьяна Лысенко отмечала, что дело Мисюриной «продемонстрировало всем врачам, что ты можешь сесть практически за все что угодно». Заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников называл обвинения «абсурдными», позднее сам мэр Москвы Сергей Собянин написал, что крайне озабочен делом врача, и призвал к корректности и объективности его рассмотрения.

Главврачи московских клиник и другие медики также организовали кампанию по поддержке Мисюриной в соцсетях — поменяли фотографии на аватарках и создали хештег #ЯЕленаМисюрина.

Следственный комитет в ответ на возмущения выразил недоумение тем, что приговор суда комментируют люди, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела. «В данном случае они не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом», — говорилось в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

«Бунт врачей»: что стоит за делом Мисюриной и почему вступился Собянин
Общество
<p>Леонид Печатников (слева) и Сергей Собянин</p> <p></p>

Спустя две недели Мосгорсуд в ходе рассмотрения апелляции отпустил Мисюрину из-под стражи под подписку о невыезде. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, при этом мера пресечения врачу осталась прежней. После этих событий медик вернулась на работу, глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отмечал, что нареканий к Мисюриной нет.

В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора и возврате дела Мисюриной в прокуратуру и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Автор
Егор Губернаторов
Елена Мисюрина врачи Генпрокуратура медицина
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