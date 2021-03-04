Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной

Московский городской суд повторно отменил приговор врачу Елене Мисюриной, не найдя состав преступления. Ей предъявили обвинение спустя полтора года после смерти пациента, суд первый инстанции приговорил ее к двум годам колонии

Елена Мисюрина (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд повторно отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. «<...> приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ, отменен, уголовное дело прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием состава преступления», — прокомментировал представитель Мосгорсуда.

«Мы счастливы <...> Закончился процесс честно и абсолютно справедливо», — сказал РБК адвокат Мисюриной Анатолий Клейменов, добавив, что следствие началось семь лет назад, в 2014 году.

В чем суть дела Мисюриной

Летом 2013 года в клинику «ГеноТехнология», где Елена Мисюрина работала гемотологом, обратился пациент, страдающий тремя заболеваниями: несахарным диабетом, миелофиброзом и раком предстательной железы. Врач провела процедуру трепанобиопсии (забор образца костного мозга в области таза), после чего мужчина самостоятельно покинул клинику. Вечером того же дня мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на боль в животе и был госпитализирован в клинику «Медси», которая тогда принимала больных по ОМС. Через несколько дней мужчина умер в реанимации клиники.

Уголовное дело в отношении Мисюриной было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в 2015 году, то есть спустя полтора года после смерти пациента. Еще через год, в 2016-м, обвинение было переквалифицировано на более тяжкий состав по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Рассмотрение дела в суде началось в 2017 году, на время проведения следствия гематолог находилась под подпиской о невыезде.