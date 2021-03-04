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Минюст исключил фонд Пономарева из списка иноагентов

В госреестре говорится, что это было сделано на основании ст. 26 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». Сам Пономарев заявил, что исключение из списка стало для него новостью. 1 марта о сообщил о ликвидации движения
Лев Пономарев
Лев Пономарев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Некоммерческая организация «В защиту прав заключенных» исключена из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, соответствующая отметка появилась в этом реестре.

«Исключено из реестра по решению суда на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», статья 26», — говорится там.

При этом основатель организации Лев Пономарев находится в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агентства. РБК направил запрос в Министерство юстиции России. Министерство после публикации материала сообщило РБК, что фонд остается в списке НКО-иноагентов, а пометка о его исключении в реестре появилась из-за «технической ошибки при выгрузке данных на указанный портал».

Пономорев до уточнений Минюста сообщил РБК, что не знает, в связи с чем его организацию вывели из реестра, дозвониться до Минюста ему тоже не удалось.

Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека»
Политика
Лев Пономарев

«Мы подали заявление, нам ответили, что нас не выводят. Ну не выводят и не выводят, мы спокойно это приняли. И вдруг сегодня один из моих сотрудников заходит на сайт и видит, что нас исключили <...> Меня никто не оповестил, что выводят, никто не звонил. Для меня это полная новость. И, самое главное, я в это не верю», — рассказал правозащитник. «Я даже не знаю, будет ли мне большая радость, еще надо подумать. Если фонд вывели из иностранных агентов, то я, руководитель фонда, — иностранный агент. Что за конфликт возникает такой странный?», — добавил Пономарев.

1 марта он сообщил, что ликвидирует организацию, которая существовала без юрлица с ноября 2019 года. «Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций», — сказал Пономарев. Правозащитник объяснил, что в организации работают около тысячи сотрудников в России, которые не подчиняются ему. И введение обязательства регистрироваться как иноагенты приведет к тому, что экспертов «просто будут штрафовать по всей стране».

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Минюст внес правозащитника Пономарева в реестр СМИ-иноагентов
Общество
Лев Пономарев

«За права человека» было основано Пономаревым в 1997 году. К 2012 году в движение входило около 120 правозащитных организаций. В 2014 году движение впервые попало в список иноагентов, однако в 2015-м Минюст исключил его из реестра. Тогда Пономарев заявлял, что не тратило деньги спонсоров из-за рубежа на политическую деятельность.

В начале 2019 года Минюст провел внеплановую проверку «За права человека» и снова включил его в список иностранных агентов. В октябре этого же года Верховный суд постановил ликвидировать НКО, обосновав это многочисленными нарушениями устава и законодательства об иноагентах.

Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
Лев Пономарев иностранный агент
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