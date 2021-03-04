Минюст исключил фонд Пономарева из списка иноагентов
Некоммерческая организация «В защиту прав заключенных» исключена из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, соответствующая отметка появилась в этом реестре.
«Исключено из реестра по решению суда на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», статья 26», — говорится там.
При этом основатель организации Лев Пономарев находится в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агентства. РБК направил запрос в Министерство юстиции России. Министерство после публикации материала сообщило РБК, что фонд остается в списке НКО-иноагентов, а пометка о его исключении в реестре появилась из-за «технической ошибки при выгрузке данных на указанный портал».
Пономорев до уточнений Минюста сообщил РБК, что не знает, в связи с чем его организацию вывели из реестра, дозвониться до Минюста ему тоже не удалось.