Минюст исключил фонд Пономарева из списка иноагентов

В госреестре говорится, что это было сделано на основании ст. 26 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». Сам Пономарев заявил, что исключение из списка стало для него новостью. 1 марта о сообщил о ликвидации движения

Лев Пономарев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Некоммерческая организация «В защиту прав заключенных» исключена из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, соответствующая отметка появилась в этом реестре.

«Исключено из реестра по решению суда на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», статья 26», — говорится там.

При этом основатель организации Лев Пономарев находится в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агентства. РБК направил запрос в Министерство юстиции России. Министерство после публикации материала сообщило РБК, что фонд остается в списке НКО-иноагентов, а пометка о его исключении в реестре появилась из-за «технической ошибки при выгрузке данных на указанный портал».

Пономорев до уточнений Минюста сообщил РБК, что не знает, в связи с чем его организацию вывели из реестра, дозвониться до Минюста ему тоже не удалось.