Кремль ответил на условия Госдепа по избежанию новых санкций

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия уже выполнила условия конвенции о запрещении химического оружия, исполнение которой Вашингтон называет условием снятия для избежания новых санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории, Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы кстати ожидаем, что некоторые наши визави тоже выполнят эту конвенцию», — сказал Песков, и подчеркнул, что речь идет в том числе о США.

В Госдепартаменте США ранее заявили РБК, что Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

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