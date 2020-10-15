Санкции из-за Навального, контроль за барами в Москве Главные новости РБК

Новая компания в топ-20 крупнейших из РБК 500

РБК подготовил новую версию ежегодного рейтинга крупнейших компаний России РБК 500. Впервые за все время его составления с 2015 года в первой двадцатке появилась новая компания. По итогам 2019 года на 17-м месте оказалась «ДКБР Мега Ритейл Групп».

Новый игрок в розничной торговле был создан в сентябре прошлого года в результате слияния группы «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и ее конкурента — сети «Красное & Белое» из Челябинска. Чистая выручка компании за 2019 год составила 805 млрд руб. Объединенная компания стала третьим по доходам ретейлером после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и краснодарского «Магнита». Их выручка в 2019 году достигала 1,73 трлн руб. (шестое место) и 1,36 трлн руб. (девятое место) соответственно.

Лидер рейтинга прошлых лет — «Газпром» — опустился на вторую строчку. По чистой выручке его обогнала «Роснефть» (7,783 трлн руб. против 7,66 трлн руб.

В бары и клубы Москвы впустят только по QR кодам

С 19 октября все посетители баров и ночных клубов столицы, работающих с полуночи до 6:00, должны будут в обязательном порядке регистрироваться по номеру телефона. Если позднее у кого-то из посетителей выявят коронавирус, то об опасности уведомят всех, кто был тогда в заведении.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный номер 7377. Систему начнут вводить с 19 октября. В начале ее опробуют примерно на 500 заведениях, если она заработает — начнут распространять дальше. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Если система покажет эффективность, то ее могут внедрить и в госучреждениях.

Еще одно нововведение в Москве — полный переход на электронные билеты для посещения учреждений культуры. Оно пока относится только к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к нему могут присоединиться любые другие организации. Так в мэрии намерены добиться соблюдения ограничения по заполняемости залов. Из-за эпидемии рассадка допустима только на половине мест.

Однако есть и одно послабление — мэрия разрешила московским работодателям передавать данные об ушедших на удаленку не каждую неделю, а только в том случае, если отправленная ранее информация изменилась.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Москва объяснила прекращение финансовой помощи Киргизии

Прекращение финансовой помощи Киргизии «имеет смысл», так как в стране наблюдается вакуум власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.