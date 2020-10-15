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Санкции из-за Навального, контроль за барами в Москве Главные новости РБК

Санкции против российских чиновников, первый за шесть лет новичок в спсике крупнейших компаний России, в Москве вводят контроль за посещением клубов и баров, кризис власти в Киргизии; главные новости дня — в обзоре РБК

ЕС ввел санкции после отравления Навального

Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. В документе отмечается, что санкции введены за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

  • В санкционном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников; первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.
  • Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства в ЕС замораживаются, граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы.
  • Кремль заявил, что не видит логики в решении Евросоюза, а МИД России пообещал принять ответные меры.

Семь лет санкций против России. Главное
Политика

Новая компания в топ-20 крупнейших из РБК 500 

РБК подготовил новую версию ежегодного рейтинга крупнейших компаний России РБК 500. Впервые за все время его составления с 2015 года в первой двадцатке появилась новая компания. По итогам 2019 года на 17-м месте оказалась «ДКБР Мега Ритейл Групп».

  • Новый игрок в розничной торговле был создан в сентябре прошлого года в результате слияния группы «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и ее конкурента — сети «Красное & Белое» из Челябинска. Чистая выручка компании за 2019 год составила 805 млрд руб. Объединенная компания стала третьим по доходам ретейлером после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и краснодарского «Магнита». Их выручка в 2019 году достигала 1,73 трлн руб. (шестое место) и 1,36 трлн руб. (девятое место) соответственно.
  • Лидер рейтинга прошлых лет — «Газпром» — опустился на вторую строчку. По чистой выручке его обогнала «Роснефть» (7,783 трлн руб. против 7,66 трлн руб.
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Газпром больше не первый РБК Pro представляет рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России Посмотреть рейтинг

В бары и клубы Москвы впустят только по QR кодам

С 19 октября все посетители баров и ночных клубов столицы, работающих с полуночи до 6:00, должны будут в обязательном порядке регистрироваться по номеру телефона. Если позднее у кого-то из посетителей выявят коронавирус, то об опасности уведомят всех, кто был тогда в заведении.

  • Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный номер 7377. Систему начнут вводить с 19 октября. В начале ее опробуют примерно на 500 заведениях, если она заработает — начнут распространять дальше. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Если система покажет эффективность, то ее могут внедрить и в госучреждениях.
  • Еще одно нововведение в Москве — полный переход на электронные билеты для посещения учреждений культуры. Оно пока относится только к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к нему могут присоединиться любые другие организации. Так в мэрии намерены добиться соблюдения ограничения по заполняемости залов. Из-за эпидемии рассадка допустима только на половине мест.
  • Однако есть и одно послабление — мэрия разрешила московским работодателям передавать данные об ушедших на удаленку не каждую неделю, а только в том случае, если отправленная ранее информация изменилась.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва объяснила прекращение финансовой помощи Киргизии

Прекращение финансовой помощи Киргизии «имеет смысл», так как в стране наблюдается вакуум власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

  • Песков пояснил, что сейчас в республике нет правительства как такового и cложился кризисный момент. «Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», — сказал Песков.
  • О том, что Россия приостановит финансовую помощь республике, сообщали накануне источники РБК. В последний раз Россия оказывала финансовую помощь государству в 2019 году. Тогда для поддержки бюджета Киргизии безвозмездно были направлены $30 млн.
  • Кризис власти в Киргизии продолжается. Утром 15 октября подал в отставку президент Сооронбай Жээнбеков. В соответствии с установленным порядком передачи власти, «унаследовать» президентские полномочия в этом случае должен был спикер парламента Канат Исаев. Однако к вечеру к митингующим в Бишкеке вышел премьер-министр Садыр Жапаров и объявил, что Исаев отказался брать на себя полномочия главы государства. в связи с чем он сам принимает пост врио президента. Садыр Жапаров менее десяти дней назад вышел из колонии, где он несколько лет отбывал срок за захват заложника.
Автор
Георгий Тадтаев
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