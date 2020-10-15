В топ-20 крупнейших компаний России появился первый за шесть лет новичок

Слияние трех ретейлеров — «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» — изменило расстановку сил не только в продовольственной рознице. Новая объединенная компания сразу оказалась в первой двадцатке рейтинга РБК 500

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В рейтинге крупнейших компаний России РБК 500 впервые за все время его составления с 2015 года в первой двадцатке появилась новая компания. По итогам 2019 года на 17-м месте оказалась «ДКБР Мега Ритейл Групп», чья чистая выручка составила 805 млрд руб.

Новый игрок в розничной торговле был создан в сентябре прошлого года в результате слияния группы «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и ее конкурента — сети «Красное & Белое» из Челябинска.

Объединенная компания стала третьим по доходам ретейлером после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и краснодарского «Магнита». Их выручка в 2019 году достигала 1,73 трлн руб. (шестое место) и 1,36 трлн руб. (девятое место) соответственно.

Об объединении компаний миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, бенефициаров «Дикси», и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова стало известно в январе 2019 года.