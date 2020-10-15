В топ-20 крупнейших компаний России появился первый за шесть лет новичок

Кесаев и Кациев, как утверждает Forbes, давно присматривались к бизнесу «Красного & Белого»: уже в 2012 году в Челябинской области эта специализировавшаяся на продаже алкоголя сеть занимала самую большую долю на рынке розничной торговли, обгоняя и «Пятерочку», и «Магнит». Кациев вместе с бывшим главой «Дикси» Ильей Якубсоном даже приезжали для консультаций со Студенниковым. Позднее бизнесмен говорил, что переговоры о возможном совместном ведении бизнеса действительно начались еще семь лет назад. Однако тогда они не увенчались успехом, и ответом «Красному & Белому» стало создание в 2012 году аналогичной по формату сети «Бристоль».
После этого «Красное & Белое» хотя и оставалась специализированной алкогольной розницей, постепенно наращивала продовольственный ассортимент: сегодня в магазинах сети алкогольная группа товаров (без пива) составляет 27%, продукты — 25%.
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К переговорам партнеры вернулись в 2018 году и в начале следующего года договорились о слиянии. В итоге в объединенной «ДКБР Мега Ритейл Групп» у Кесаева и Кациева 51%, у Студенникова 49%.
Подробнее о тенденциях рейтинга крупнейших российских компаний читайте в материале РБК Pro.
Кесаев и Кациев также являются совладельцами еще одного участника первой двадцатки рейтинга РБК 500 — группы «Мегаполис», крупнейшего в стране табачного дистрибьютора (19-е место с прошлогодней выручкой 752 млрд руб.).
Контекст сделки
Незадолго до сообщения о сделке на всех складах компании и в офисах «Красного & Белого» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. На несколько дней работа компании была полностью парализована, сообщал ретейлер.
Основанием для проверок силовики называли подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, но официальных обвинений по их итогам не последовало.
Студенников версию о недружественном поглощении конкурентом опровергал: «Невозможно не по любви жениться».
«ДКБР Мега Ритейл Групп» должна войти и в рейтинг крупнейших ретейлеров мира, который ежегодно составляют аналитики Deloitte. За основу они берут 12 месяцев, которые заканчиваются 30 июня. В последнем топ-250 от Deloitte, в котором учитывалась выручка за год, закончившийся 30 июня 2019 года, тогда еще самостоятельная группа «Дикси» занимала 215-ю строчку с $4,7 млрд выручки (X5 Retail Group была на 42-м месте с $24,4 млрд, «Магнит» — на 51-м с $19,4 млрд, «Лента» — на 159-м с $6,6 млрд, «М.Видео» — на 201-м с $5,1 млрд).
На момент закрытия сделки в сентябре 2019 года объединенная «ДКБР Мега Ритейл Групп» управляла совокупно более чем 13 тыс. магазинов. На конец 2020 года общее количество магазинов «Красное & Белое» должно составить 9 тыс. Другие сети новой компании не озвучивали прогнозов.