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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин изменил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке

Работодатели смогут не предоставлять отчеты каждую неделю, если новых решений о переводе сотрудников не было
Фото:Daniel Acker / Bloomberg
Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Московские работодатели могут не подавать отчет о переведенных на удаленку сотрудниках каждую неделю, если информация не изменилась. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорится в документе. Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть предоставлена в день принятия такого решения.

При чередовании организацией дистанционного режима сотрудников с их присутствием в офисе, а также при сменном режиме работы, необходимо указать всех таких работников, говорится в документе. При этом на рабочем месте не должно одновременно находиться более 70% сотрудников.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно предписанию Собянина, в связи с пандемией московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Изначально в указе мэра говорилось, что организации должны предоставлять властям данные о переведенных на дистанционный режим работниках каждый понедельник с 12 октября. Позднее в столичном департаменте информационных технологий уточнили, что загрузить файл с данными можно будет в течение недели, до 19 октября. Работодатели должны предоставлять властям такую информацию о сотрудниках, как номера мобильных телефонов, машин, электронных карт «Тройка» или «Стрелка», социальных карт, месячных проездных билетов без лимита.

При нарушении требований о передаче данных властям работодателям грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановка деятельности. Проверка корректности данных будет идти выборочно. 

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