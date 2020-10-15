Собянин изменил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке

Работодатели смогут не предоставлять отчеты каждую неделю, если новых решений о переводе сотрудников не было

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Московские работодатели могут не подавать отчет о переведенных на удаленку сотрудниках каждую неделю, если информация не изменилась. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорится в документе. Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть предоставлена в день принятия такого решения.

При чередовании организацией дистанционного режима сотрудников с их присутствием в офисе, а также при сменном режиме работы, необходимо указать всех таких работников, говорится в документе. При этом на рабочем месте не должно одновременно находиться более 70% сотрудников.

Согласно предписанию Собянина, в связи с пандемией московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.