Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии от России

Обстановка в Бишкеке, Киргизия (Фото: Владимир Воронин / AP)

Россия приостанавливает свою финансовую помощь Киргизии до тех пор, пока ситуация в республике не стабилизируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия приостановила финансовую помощь Киргизии.

О том, что Россия приостановит финансовую помощь республике, РБК сообщал источник в Минфине, информацию подтверждал федеральный чиновник. По словам одного из собеседников, такое решение принято из-за обстановки, которая сложилась в Киргизии.

В последний раз Россия оказывала финансовую помощь государству в 2019 году. Тогда для поддержки бюджета Киргизии безвозмездно были направлены $30 млн.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии в размере $240 млн.