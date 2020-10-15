Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 самых популярных телепроектов IMDb Стиль, 16:19 Как переводить криптовалюту без риска и не потерять все деньги. 10 правил Крипто, 16:18 Российские футболисты не вошли в число 20 лучших молодых игроков Европы Спорт, 16:11 Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии от России Политика, 16:08 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:58 Власти Москвы допустили распространение системы QR-кодов на госучреждения Общество, 15:53 ВШЭ переведет лекции в онлайн из-за COVID-19 Общество, 15:49 Окрестности Степанакерта обстреляли впервые за несколько дней Политика, 15:42 Петр Ян пообещал незабываемый бой претенденту на чемпионский пояс UFC Спорт, 15:42 При обрушении строительной люльки в Москве погибли двое рабочих Общество, 15:42 Путин сообщил об обострении проблемы безработицы в России Политика, 15:40 СК возбудил дело после перестрелки силовиков с террористами в Волгограде Общество, 15:33 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 15:28 Предприниматели внутри корпорации: угроза или преимущество Pro, 15:25
Протесты в Киргизии ,  
0 

Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии от России

Обстановка в Бишкеке, Киргизия
Обстановка в Бишкеке, Киргизия (Фото: Владимир Воронин / AP)

Россия приостанавливает свою финансовую помощь Киргизии до тех пор, пока ситуация в республике не стабилизируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия приостановила финансовую помощь Киргизии.

О том, что Россия приостановит финансовую помощь республике, РБК сообщал источник в Минфине, информацию подтверждал федеральный чиновник. По словам одного из собеседников, такое решение принято из-за обстановки, которая сложилась в Киргизии.

В последний раз Россия оказывала финансовую помощь государству в 2019 году. Тогда для поддержки бюджета Киргизии безвозмездно были направлены $30 млн.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии в размере $240 млн.

В Киргизии заявили о неизменности соглашения с Россией по военной базе
Политика
<p>Военная база&nbsp;&laquo;Кант&raquo;</p>

Ситуация в Киргизии обострилась после проведения парламентских выборов 4 октября. Согласно объявленным ЦИК результатам, из 16 принявших участие в голосовании партий в парламент прошли только четыре. На следующий день в Бишкеке начались протесты.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

В ночь на 6 октября активисты прорвались на территорию Белого дома в Бишкеке, а также добились освобождения из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, бывшего депутата Садыра Жапарова и других осужденных. Атамбаева затем снова задержали и отправили в СИЗО, а Жапарова 14 октября парламент Киргизии утвердил в качестве премьер-министра страны. На следующий день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку, объяснив его тем, что не желает оставаться в истории страны как глава государства, «проливший кровь и стрелявший в своих граждан».

На фоне протестов в Киргизии по поручению президента России на встречу с Жээнбековым приезжал замглавы администрации российского лидера Дмитрий Козак. Подробности встречи не разглашались, но, как утверждала пресс-служба киргизского президента, Москва выразила обеспокоенность происходящим и предложила помощь в урегулировании ситуации.

Киргизия Дмитрий Песков финансовая помощь
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос об «ответственности или слабости» главы Киргизии
Политика
Президент Киргизии назначил нового секретаря Совета безопасности
Политика
Представитель ответила на сообщения о сроках отставки главы Киргизии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter