В барах и ночных клубах Москвы введут систему чек-инов из-за COVID

С 19 октября посетители ночных заведений должны будут регистрировать номер телефона с помощью отправки СМС или сканирования QR-кода. Если у одного из посетителей позже найдут коронавирус, другим придет уведомление

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Из-за угрозы распространения коронавируса попасть в ночные заведения Москвы можно будет лишь после регистрации номера телефона, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0:00 до 6:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — говорится в сообщении.

Если у одного из посетителей позже выявят коронавирус, всех, кто был с ним в одном заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.

«Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — отметил Собянин.