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Пандемия коронавируса ,  
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В барах и ночных клубах Москвы введут систему чек-инов из-за COVID

С 19 октября посетители ночных заведений должны будут регистрировать номер телефона с помощью отправки СМС или сканирования QR-кода. Если у одного из посетителей позже найдут коронавирус, другим придет уведомление
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за угрозы распространения коронавируса попасть в ночные заведения Москвы можно будет лишь после регистрации номера телефона, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0:00 до 6:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — говорится в сообщении.

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Если у одного из посетителей позже выявят коронавирус, всех, кто был с ним в одном заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.

«Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — отметил Собянин.

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«Есть международный опыт, большое количество стран пробует систему с чек-инами. Она работает просто: ставится QR-код, который привязан к заведению», — сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент РБК.

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По словам заммэра, система действует для ночных клубов, баров, концертных площадок, ресторанов, работающих после полуночи, но не касается ночных кинотеатров.

«На первом этапе система может быть распространена примерно на 500 заведений. В дальнейшем будут смотреть, как она будет работать, чтобы принять решение, разворачивать ли ее дальше», — сказал Немерюк. На вопрос, кто оператор базы данных, он не ответил.

По словам заммэра, власти не будут собирать никаких персональных данных, кроме номера телефона. Если у посетителя выявят коронавирус, номера телефонов сверят по базе, и на них придут PUSH-уведомления, добавил он.

Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб., сообщил Немерюк.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Весной ночные клубы и бары Москвы закрывали из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда они не работали почти три месяца — с 28 марта по 23 июня.

Собянин отметил, что в таких заведениях невозможно соблюдать санитарные меры, такие как социальная дистанция или ношение масок. Однако, несмотря на рост числа заразившихся, власти не хотели бы вновь закрывать бары и клубы. «Эта индустрия тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей. Поэтому после консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент [с чек-инами]», — пояснил мэр.

Авторы
Виктория Полякова, Анна Левинская
ночные клубы бары Москва коронавирус Сергей Собянин
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